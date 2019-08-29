樂享天倫 適合學齡兒童與青少年親子宅

分享 facebook 【DECO雜誌】

攝影者-Amy Barkow

資料暨圖片提供-BFDO Architects（www.barkerfreeman.com）

這棟位於紐約布魯克林區的老公寓Park Slope Duplex Apartment，屋主已經在此居住了約莫10多年的時間，隨著兩個孩子的誕生與成長，生活空間與機能逐漸不敷使用，於是屋主夫妻決定將房子進行整修與翻新，改造成適合學齡兒童與青少年的親子住宅，不僅讓成長期的孩子擁有自己的獨立小天地，重新整序過後的空間也更能凝聚家人的情感，創造出更為舒適且自在的居家環境。

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將生活機能重新排序的空間

Park Slope Duplex Apartment的改建工程是由當地獲獎無數的建築與設計公司BFDO Architects負責執行，翻修的重點主要是將整體空間機能重新規劃與排序，使其更符合現在屋主的使用需求，並在入口處增加一個擺放外出衣物與運動裝備的儲物區，另一個重點則是在走廊的末端盡頭增設一個可以連通一樓與地下室的樓梯，並將原本地下室的閒置儲物室整建為全家人可使用的日常娛樂區域。

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設計團隊將原本的隔間牆拆除，打通了廚房、起居室與用餐區，使之成為一個無障礙的完整開放空間，也因為入口處儲物區的增設，讓設計團隊得以在餐廳的一角開闢出一個小辦公室，只要拉上由鋼架與玻璃組成的透明牆面就可以阻隔門外的噪音，但又同時擁有明亮的採光，同樣的鋼材也運用在餐桌上方的燈具以及廚房的置物層板，讓相同的元素產生視覺延伸的效果。

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屋主各自的私人空間則是沿著一面濃郁的藍灰色調牆面依序排列，並在主臥室增加了一個衛浴空間，兩個浴室同樣採用較為輕盈的藍灰色系與公共區域的牆面相互呼應。小孩房的浴室則使用跟小辦公室隔音門同樣的鋼架與玻璃材質將浴缸以及盥洗區區隔開來，也達到乾濕分離的效果，樓下由儲藏室改造的空間除了加設儲物系統使之能更有原則的收納之外，也另闢了一個可以讓全家人觀賞電影的家庭娛樂室，大大擴增了生活機能，成為一個一家四口能安享天倫之樂的溫馨舒適宅。

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