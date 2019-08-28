享樂主義與愉悅的生活 單身貴族的享樂天堂

【DECO雜誌】

G House 單身貴族的享樂天堂

位於西班牙馬德里的市中心鬧區，G house是專為熱愛社交生活的獨居人士所量身打造的開放式生活場域。擺脫了傳統住宅利用隔牆所區隔出的機能型空間，負責改建與設計這棟頂樓公寓的Gon Architects設計團隊，讓每一個區域都擁有了多種以上的使用功能，讓屋主不論是一個人在家獨處，或是有親朋好友前來同樂的歡聚時光，都能將空間機能發揮到最大值，擴展了居家住宅的無限可能性。

攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Architects 分享 facebook

享樂主義與愉悅的生活

Gon Architects的主設計師Gonzalo Pardo表示，在傳統的住宅定義中，每一個生活空間都被賦與組織性的功能，G House初始在設計規劃時，也在現實狀況與想像情境之中搖擺不定，最終為了因應不同的使用機能以及任何沒有在預想中的生活境況，設計團隊決定打破界限的藩籬，模糊空間之間的界線，創造出一個超脫功能主義的住宅，而「享樂主義 Hedonism」與「愉悅的生活pleasure」正是定義這些全新空間的兩大標準。

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不同的感官知能，諸如嗅覺、視覺與觸覺定義了每一個空間存在的意義，也建立起一個因應不同生活需求的基本秩序與元素，不論是一個人或是一群人，在不同的空間中，可以單獨或是一起進行某些活動，如冬天時，坐在溫暖的壁爐爐火旁享受暖氣。

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在打開窗戶引風入室的游泳池中洗澡；在暑氣散盡的夏夜中靜靜閱讀，或是在被綠色植物簇擁的屋頂露台上感受繁星夜空的璀璨與斑斕，這些彷彿電影中的場景真實地呈現在生活之中，讓每一個居家時刻都盈滿愉悅與快樂。

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明亮且色彩繽紛的歡愉空間

樓梯間湛藍的牆面標示了這棟閣樓公寓的入口，從樓梯走上來，右側的空間是廚房、餐廳與起居室，左手邊則是書房與臥房，而面對樓梯一個被松木板所包覆起的量體則將一個純白的浴室與全黑的更衣室隱藏在其中，而浴室與更衣室的入口則是要從量體後方的浴缸旁一個隱藏通道進入，這樣的設計，增添了探索空間的樂趣，也賦與生活場景不同的新鮮感與驚喜，「不論是烹調、用 餐、睡覺、工作或休息都可以自由選擇在自己喜愛的空間情境中，以不同的方式進行，」建築師說明道。而為了讓空間有更多的可 能性，設計師刪除了所有的隔牆，改以家具塑造出不同的空間機能。

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社交機能是整個開放式空間的核心價值，戶外的屋頂露台可以升火烤肉，隨性野餐，建築師特別設計了多個戶外空間，如北面10 米的陽台花園以及南側兩個對外陽台，都可以經由臥室與用餐區進入，整個室內最令人驚豔的設計應該就是位於核心位置的白色浴缸，完全開放式的設計與側邊一整排的對外窗，可以讓屋主在使用浴缸時仍可感受戶外四季的遞嬗，而在對外窗外大量綠色植物的 遮掩之下依然保有隱私自我，這樣的冥想空間可以在滌淨身體之虞同時淨化安撫煩躁的心靈，也莫怪設計師會如此說道：「這樣的空間情境就是我所需要的房子，所謂的住宅不該只存在於外觀的表象，而是要真正尋求創造並慶祝生活的歡欣與愉悅。」

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