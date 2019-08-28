親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

直播／「與惡」金鐘54男女主角配角入圍大贏家

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

享樂主義與愉悅的生活 單身貴族的享樂天堂

2019-08-28 13:10DECO居家

【DECO雜誌】

G House 單身貴族的享樂天堂

位於西班牙馬德里的市中心鬧區，G house是專為熱愛社交生活的獨居人士所量身打造的開放式生活場域。擺脫了傳統住宅利用隔牆所區隔出的機能型空間，負責改建與設計這棟頂樓公寓的Gon Architects設計團隊，讓每一個區域都擁有了多種以上的使用功能，讓屋主不論是一個人在家獨處，或是有親朋好友前來同樂的歡聚時光，都能將空間機能發揮到最大值，擴展了居家住宅的無限可能性。

攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Archi...
攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Architects
分享

享樂主義與愉悅的生活

Gon Architects的主設計師Gonzalo Pardo表示，在傳統的住宅定義中，每一個生活空間都被賦與組織性的功能，G House初始在設計規劃時，也在現實狀況與想像情境之中搖擺不定，最終為了因應不同的使用機能以及任何沒有在預想中的生活境況，設計團隊決定打破界限的藩籬，模糊空間之間的界線，創造出一個超脫功能主義的住宅，而「享樂主義 Hedonism」與「愉悅的生活pleasure」正是定義這些全新空間的兩大標準。

攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Archi...
攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Architects
分享

不同的感官知能，諸如嗅覺、視覺與觸覺定義了每一個空間存在的意義，也建立起一個因應不同生活需求的基本秩序與元素，不論是一個人或是一群人，在不同的空間中，可以單獨或是一起進行某些活動，如冬天時，坐在溫暖的壁爐爐火旁享受暖氣。

攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Archi...
攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Architects
分享

在打開窗戶引風入室的游泳池中洗澡；在暑氣散盡的夏夜中靜靜閱讀，或是在被綠色植物簇擁的屋頂露台上感受繁星夜空的璀璨與斑斕，這些彷彿電影中的場景真實地呈現在生活之中，讓每一個居家時刻都盈滿愉悅與快樂。

攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Archi...
攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Architects
分享

攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Archi...
攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Architects
分享

明亮且色彩繽紛的歡愉空間

樓梯間湛藍的牆面標示了這棟閣樓公寓的入口，從樓梯走上來，右側的空間是廚房、餐廳與起居室，左手邊則是書房與臥房，而面對樓梯一個被松木板所包覆起的量體則將一個純白的浴室與全黑的更衣室隱藏在其中，而浴室與更衣室的入口則是要從量體後方的浴缸旁一個隱藏通道進入，這樣的設計，增添了探索空間的樂趣，也賦與生活場景不同的新鮮感與驚喜，「不論是烹調、用 餐、睡覺、工作或休息都可以自由選擇在自己喜愛的空間情境中，以不同的方式進行，」建築師說明道。而為了讓空間有更多的可 能性，設計師刪除了所有的隔牆，改以家具塑造出不同的空間機能。

攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Archi...
攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Architects
分享

社交機能是整個開放式空間的核心價值，戶外的屋頂露台可以升火烤肉，隨性野餐，建築師特別設計了多個戶外空間，如北面10 米的陽台花園以及南側兩個對外陽台，都可以經由臥室與用餐區進入，整個室內最令人驚豔的設計應該就是位於核心位置的白色浴缸，完全開放式的設計與側邊一整排的對外窗，可以讓屋主在使用浴缸時仍可感受戶外四季的遞嬗，而在對外窗外大量綠色植物的 遮掩之下依然保有隱私自我，這樣的冥想空間可以在滌淨身體之虞同時淨化安撫煩躁的心靈，也莫怪設計師會如此說道：「這樣的空間情境就是我所需要的房子，所謂的住宅不該只存在於外觀的表象，而是要真正尋求創造並慶祝生活的歡欣與愉悅。」

攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Archi...
攝影者-Imagen Subliminal資料暨圖片提供-Gon Architects
分享

分享

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

相關新聞

坐擁自然寫意田園風光 The Farmer’s House

2019-08-27 11:57

孕育幼兒的搖籃曲 社區兒童室再進化

2019-08-26 11:56

夢的建築者 精益求精的空間規劃術

2019-08-26 08:32

綠色設計 迎接零甲醛的舒適生活

2019-08-22 10:50

生活美學的具體實踐 完美優化大宅基因

2019-08-21 10:55

體現減碳環保 建立無毒健康舒適宅邸

2019-08-20 11:12

中古屋再改造 締造簡潔寬敞的生活意念

2019-08-19 11:26

光線與雲彩相陪 踏入三代同堂八口之家

2019-08-18 11:03

淬鍊精品時尚美感 打造絕對高雅的生活美學

2019-08-15 11:32

灰階與木系相融 低調奢華現代宅

2019-08-14 11:06

結合辦公住家兩型態 共同演繹輕工業氛圍

2019-08-13 10:57

生活即是美學 17坪淨透日光宅

2019-08-12 10:19

聯袂光與景 挹注溫馨的休憩溫度

2019-08-08 11:20

溫潤木質優雅宅邸 打造藝術感十足Gallery Wall

2019-08-07 11:42

建構奢華時尚豪邸 品味營造大氣呈現

2019-08-06 11:48

30年老屋的重新擘劃 自然與人文調和美宅

2019-08-05 13:34

粗獷與細緻不同韻味 品味LOFT獨特潮流

2019-08-05 08:47

實踐樂活主義 打造銀髮退休宅

2019-08-01 11:55

探掘當代簡約時尚 溶入豐美內涵淨透宅

2019-07-31 11:31

自然取勝環景建築 靜享山林好時光

2019-07-30 11:48

星級飯店式調性 為孩子成長規劃的精品宅邸

2019-07-29 11:40

強烈對比的空間撕裂感 跳脫清新感的絕妙設計

2019-07-29 08:15

打造巧妙光影與層次 傳達人文工藝美學

2019-07-25 14:29

悠然寫意樂漫遊 老屋翻新也能有春天

2019-07-24 11:48

北歐風格催化心緒沉澱 清新好感親子宅

2019-07-24 10:17

青花瓷設計動感又神秘 醞釀現代混搭的藝術氣息

2019-07-24 10:08

精工打造東方印象新古典

2019-07-22 08:59

自然生活吹現代風 Living in the Nature

2019-07-18 11:46

拙‧奢 空間與使用者之間的有形對話

2019-07-17 11:01

美境 老宅新裝

2019-07-16 11:12

40多年老屋 在13坪空間裡與愛貓共處

2019-07-15 13:42

英倫風格 擘染歐式浪漫

2019-07-12 11:07

生活的總和 從設計始

2019-07-11 12:23

體能淬煉 反饋設計無限

2019-07-10 10:56

比夜店更美！立刻上癮的美髮新體驗！

2019-07-09 11:56

設計無限創意 源自需求

2019-07-08 14:04

通透軸線

2019-07-08 08:44

重擘 30年老屋新生個性

2019-07-04 12:08

個性工業風格 重塑40年老屋新象

2019-07-03 13:49
看更多

熱門文章

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58

高中生寫出逾40萬人次使用的志願篩選工具 學測48級分錄取交大

2019-08-20 09:38

郭柯合勝算沒想像高 柯P的無本生意郭董奉陪機率降

2019-08-22 08:46

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45

全台灣他最快！高雄小工廠買下日商 讓這個不起眼產品走向全世界

2019-08-21 13:23

新課綱適性學習怎麼做？國小、國中、高中職設計一次完整揭露

2019-08-23 13:57

追蹤！台北五金街防毒面罩 如何進香港抗爭前線？

2019-08-23 08:55

不敵高房租又一起！東區紅豆餅名店10月搬家 專家：小本生意 夠厲害才能撐

2019-08-26 08:59

指紋辨識最強台廠！不怕蘋果打專利戰 吃下三星訂單

2019-08-21 13:16

台灣首座暗空公園在合歡山！觀星英文是look、see還是watch？

2019-08-22 08:45

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

謝金河：把選好股擺中間

2019-08-22 13:41

少子化 人才外流！台灣沒排外空間 香港移民此時不開放待何時？

2019-08-21 13:11

BBC Radio 3主持人表示：不要再拐這些年輕人聽古典音樂了

2019-08-20 12:38

從一場充滿肅殺氣氛的股東會開始… 百億美福飯店爭權幕後

2019-08-22 11:27

法人鎖定的5G補漲股

2019-08-22 12:01

5G晶片的黑馬股

2019-08-22 11:57

被嫌貴怎麼辦？彰化小廠「找老大談」策略 翻身Nike、Zara防黴顧問

2019-08-23 09:02

學習歷程不是等升高中才來想 根據專家建議最好從小開始培養

2019-08-23 13:57

30年來對台最大軍售案 不甩中國氣炸 川普售台F-16V

2019-08-22 08:47

香港金融中心地位動搖 北京扶植深圳取代？

2019-08-22 09:01

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

鴻家軍的總統夢 兄弟登山 股價各奔前程！

2019-08-23 10:42

華映、綠能出事還不是最壞情況？近500億借款一年內到期 大同股東「挫ㄟ等」

2019-08-19 12:21

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

「貪吃的人」狼獾 是很頑強的倖存者

2019-08-26 13:17

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38

金價漲多回檔 投資人該不該搶買？達人教你3招聰明買黃金

2019-08-27 11:50

一期一會的圓滿 日式茶道精神與美學意識

2019-08-23 08:52

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

從仙姑到全球體壇最具影響力女性 通靈少女劉柏君的職涯下半場

2019-08-22 08:45

科學家又發現新的皮下「器官」 它才是疼痛感起點

2019-08-26 13:14

工業電腦 明日之星 物聯網推手 概念股誰最靚？

2019-08-23 10:42

高雄遊艇王衝全球第5 為了留在台灣他分拆公司、砸錢10年拚品牌

2019-08-23 08:59

一生一次一世

2019-08-27 11:20

科學家找到方法區分 X、Y 精子 成功操縱小鼠後代性別

2019-08-27 13:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top