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坐擁自然寫意田園風光 The Farmer’s House

2019-08-27 11:57DECO居家

【DECO雜誌】

南唐斯國家公園（South Downs National Park）位於英格蘭南部，從西部的溫徹斯特郡向東部的伊斯特本綿延140 公里，貫穿漢普郡、西薩塞克斯郡和東薩塞克斯郡，擁有被大片綠意覆蓋的丘陵景觀與重巒起伏的連綿山谷，The Farmer’s House 就位於這個國家公園最西部的一個私人莊園內，坐享周遭壯闊無邊的自然景致，負責The Farmer’s House 改建工程的AR Design Studio 善用了這個得天獨厚的地理環境，滿足了屋主想將周圍恬靜田園風光盡納入眼中的夢想。

資料暨圖片提供-AR Design Studio（www.ardesignstu...
資料暨圖片提供-AR Design Studio（www.ardesignstudio.co.uk）
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新舊建築之間的更新與融合

原本的The Farmer’s House 因為居住需求，多年來歷經了多次的整修與擴建，讓房屋整體架構與外觀與周遭環境格格不入，AR Design Studio 的團隊因此提出了一個全方位的改建方案，將不同階段興建的新舊建築以一種統一且優雅的形式重新整合，並以透明的玻璃帷幕串連起不同建築之間的共同元素。位於東邊的附屬建築，周遭環繞著有棚頂覆蓋的用餐區與休閒區，棚頂一直延續到主屋前方中央的露台，並在視覺上與泳池連成一氣，這個兼具遮陽與保護功能的棚頂以精緻的木質百葉窗造型為整體建築外觀增添了設計感，也提供了額外可以遮風避陽的休憩空間。

外觀結構在經過更新統整之後，傳統的幾何形狀統一了整體的視覺效果，而從主屋的北邊立面開始，使用鋅板包覆牆面與屋頂，而與鋅板相臨的牆面則間接穿插木板覆面，AR Design Studio 的設計團隊之所以在外觀立面穿插使用人造與天然兩種不同質感的材質，主要原因為鋅在視覺上提供了強烈的農舍風格，並具有一定程度的保護功能，與用於現代鄉村風格的木板材形成了鮮明的對比，創造出微妙卻不衝突的視覺效果，而另外使用的混凝土材質牆面，其涼爽的的色調，則是補強了木板牆的溫暖細節。

資料暨圖片提供-AR Design Studio（www.ardesignstu...
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運用設計手法引入自然風光

被綠意盎然的丘陵景致圍繞的The Farmer’s House，為了不對周遭環境造成過大的干擾與影響，將一部分的樓層隱藏於地表視覺之下，適度地消減厚重製造出一種低調的輕盈感，地下樓層包含了可以停放兩輛車的車庫空間、一間臥房與一個雜物工作間；可視為主要活動樓層的地上一樓則包含了廚房、用餐區、起居室、兩間臥室及儲藏室，其外包覆的木板材中適度地開鑿了透明窗戶以引入自然光，適當的窗戶尺寸可以遮掩外部的車道，不會對屋內的人產生干擾，用餐區外的牆面則是使用混凝土包覆，讓主人在用餐時能享有完全遮蔽的隱私。

內部空間的裝飾，為了呼應外在立面的低調簡約，同樣將裝飾度降到最低，不論室天花板、牆面與地板，使用的都是類似於混凝土外牆的冷灰色調，貫穿了室內的整體的色調主軸，甚至連家飾織品也不帶任何過於張揚的彩度與明度，單純地利用家具與外覆的木板材創造出溫暖的居家質感；朝東的臥室享有迎接朝陽的晨光照拂，以及南唐斯丘陵的寬廣視野與瞭望景色，設計團隊經過精密的計算，利用不同位置的天窗引入自然光，除了可以避免過於刺眼的陽光之外，更可以將之延伸到室內的更深處，讓不同房間在光影的變化之下更具生活感及生命力。

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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