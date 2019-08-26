孕育幼兒的搖籃曲 社區兒童室再進化

【綵韻室內設計】

達爾文的進化論深受學界推崇，然而不僅是物競天擇的必然性，還直接推動了現代兒童身心發展的相關研究。其實達爾文本人曾經根據對自己孩子地長期觀察，總結出《一個嬰兒的傳略》一書，由於取材自真實的幼兒心理發展記錄，所以可參考價值無需贅述。而19世紀後半，德國生理學家暨實驗心理學家-普萊爾無獨有偶，也對自己稚齡的孩子進行深入觀察、紀錄，最後彙整出《兒童心理》一書，被公認為是第一部服膺科學、有系統的兒童心理學著作。而我們規劃此案時，也酌量引用其中的部分觀點，期望透過集合式大樓住宅特定公設項目的執行，為兒童教育的潛移默化盡一番心力。

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感覺的發展

普萊爾在他書中第一編就提到感覺的發展，泛指視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺、機體覺的各種官能發展，這跟幼兒接下來的感受力、表達能力都會息息相關，所以我們的設計，首先是在空間裡建立心理上的安全感，結合外觀的白色蛋型語彙，也有近似子宮的隱喻，目的在營造受保護、放鬆自在的安全感，並適度安撫孩子容易興奮、躁動的天性，一旦情緒得到安定，官能的發展才能順利推動。

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色彩、線條 緩和兒童情緒

色彩與孩子的心理及情緒，有著相當關聯性，根據專家與學者研究發現：嬰幼兒時期接觸到的色彩越豐富，對於孩子的學習與認知也越好。色彩對於兒童也會反映出內在的情緒及人格傾向，例如明度高的暖色系，容易捕捉目光焦點，所以作為陳列童書的背景頗為合適，流動的綠色會讓人想到森林、樹木，而這些植物很安全，因為它不會動、不會思考、當然也不具危險性，簡而言之就是綠色和平，與「受保護」可以劃上等號，若從精神角度切入則是理性、能自我抑制，而為了呈現飽和、有層次的環境色調，我們也在案中帶入多變的情境照明來輔助，環抱空間的多層次流體色帶，則有鍛鍊動態視覺的效果。

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特定圖像 激發幼兒想像力

若說色彩可以影響幼兒情緒，那麼具象的圖案則可以激發想像力與聯想力，更重要的是培養三度立體感的建立，若是搭配一些類似安全紙黏土的益智玩具，還可訓練稚齡幼兒手部、腦部動作的協調，因此空間中央我們打造一株巨大的白色苗狀物，作為場域軸心的閱讀區基座，向上伸展的莖葉，則兼做燈光承托和局部天花板造型，地面取花型圖案行異材質拼接，透過活潑的自然意象，提供社區幼兒一處安全健康的休憩園地。

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