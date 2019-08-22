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綠色設計 迎接零甲醛的舒適生活

2019-08-22 10:50DECO居家

【DECO TV編輯部】

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「我們不是所謂室內設計師，而是用木板、磚頭、油漆來描寫居住者的作家！我們已經蒐藏了數百篇感人的生命故事了，故事還會繼續寫下去，而且樂此不疲！」──馬士可國際設計有限公司 周泳彬

MASK DESIGN 創立於1997年。〝將心比心〞是馬士可國際設計周泳彬總監從事設計以來的一貫態度，綠建材的貫徹運用於設計工程之上，更是為居家空間、為環保概念，所親力實踐的設計目的。

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每一年的三月，馬士可國際設計都會例行性的舉辦公司的年度大會，席間多半針對過去一年裡的工作分析，以及對於未來一年的設計期許，後來邀集經年合作的廠商，共同探討、宣導工安以及一些內部重大決策的頒布。後來加入環保概念及相關議題，之後參與人數愈來愈多，達40人以上，於是原本屬於公司內部的周年慶活動，改以公益為主題，環保、無毒綠建材等議題的探討，廣邀與探討內容相同屬性的廠商及產業加入，就形成現今年會的型態。

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「設計師的工作，即是替居住者創造更高的生活品質，同時兼顧安全、健康與舒適。」周泳彬說。他並表示，從每年的年會裡不斷與廠商及相關產業人士研擬更環保、無毒的設計過程、方法及材質，「尤其現在空汙問題漸劇，既然無法改造室外的問題，設計者更應該責無旁貸的定要為室內的健康問題把關！終於讓我們在2018年找到完全零甲醛(F0)的木板。更優於日本F1及歐洲E0的建材，這個發現，讓大家非常振奮。」

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有報導指出，室內因為窗簾布、壁紙等相關材質，或多或少都含有微量的甲醛成分，加上大家對於空汙問題的重視，幾乎對外窗大半時間都緊閉，這些微量的甲醛，便留在人體與空氣濾進器當中；或許因為這樣，室內的空氣品質，竟比室外髒、且數據達6倍之上！當2018年找到完全零甲醛(F0)的木板時，藉由年會方式跟大家報告並公布這個振奮人心的好消息。加上近年來感於台灣海岸線不斷流失，企業與專家紛紛合作，共襄盛舉，克服種植技術，要沿台灣海岸一周植樹，一方面保護海岸線、一方面減碳淨化空氣。更或者塑膠問題毒害全球海洋，減塑議題刻不容緩，這些等等的環保議題，透過馬士可國際設計年會的方式，不斷擴散、發酵，吸引更多同好及相關產業紛紛加入。

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周泳彬說：「空間不是只有你家或我家的解釋，應該從每個人的小家庭擴及到我們居住這個地球的大家庭。」每個設計，都延續一段故事、一份情感、一種生活，而從小我(居家)投射大我(地球)的瞬間，這樣的關懷就已經被放大進而身體力行，坐而言不若起而行，為您、為我、為下一代、為所有人盡一份環保的力量吧！

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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