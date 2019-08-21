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生活美學的具體實踐 完美優化大宅基因

2019-08-21 10:55DECO居家

【DECO TV編輯部】

時下許多住宅設計礙於天地壁的條件限制，往往只能透過材質、裝飾性元素，以達到設計師試圖表達的創意或特定風格主題，不過相較於繁複構圖、堆砌，對居家來說；乾淨簡潔的結構邏輯，有時反而更能呈現內蘊氣勢與精緻感。

資料暨圖片提供-默契空間設計
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全案由新成屋階段開始著手規劃，考量空間條件與家庭成員實際需求，邱勁翔設計師善用局部牆線微調技巧，包括玄關切出一區增設隱密的獨立儲藏室，大型家用雜物如登機箱等，即可就近儲放於此，順勢加長客廳電視主牆橫向面寬，同時也讓玄關與公領域之間，更富內外分明的層次感。其次是內退餐廳旁、次臥室之一的部分隔間牆，讓客廳、餐廳各自擁有比例恰當及更完整的機能腹地，還搭配櫃體與牆面造型、情境照明等手法，一併柔化了走道兩側原本突兀的牆線直角，成功優化大宅基因。

資料暨圖片提供-默契空間設計
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資料暨圖片提供-默契空間設計
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資料暨圖片提供-默契空間設計
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【圖說】經過微幅格局修改，爭取客廳與餐廳間的和諧比例，而廊道兩側也被賦予不中斷的連續面風景。

線性解構 鐫刻動人旋律

一走進玄關區，即能深刻領受全案強調「質地、美感與實用兼備」的基本訴求，順應原有結構柱而略顯壓縮的開口，令望向客廳的視線格外深邃，此區地面以耐刮磨的雙色地磚，模擬精湛的大理石拼花效果，左側聚焦燈光下；大幅壁掛寫景畫作為主人心愛收藏之一，也是最點題的迎賓焦點。玄關另一側安排低調的儲藏室暨衣帽間入口，有效取代佔空間的實體櫃列，從客廳電視牆轉折延伸而來的石材質地，與下緣略內退的木作層次，彷彿為下一幕的驚豔暗埋伏筆。

客廳的沈穩大器之美令人心曠神怡，不僅是天、地、壁各個連續面俐落的線性處理，木、石類等親自然材為主的選料、精工策略同樣居功厥偉，其中天花板於樑側面包上茶鏡，延伸仰角視野同時虛化樑體，爭取最佳的室內高度，主牆面則以調性靜謐的大理石鋪就，下緣內嵌式機櫃巧借後方儲藏室深度，造型美學毫無贅述，沙發背牆強調安穩與包容力，深色木料幾何堆疊的進退層次，在不同時刻的自然光、人造光照下，呈現起伏有致的光影效果，為屋主期待的多變居家氛圍，預留或放鬆、或舒適、或浪漫的調味因子，而用色鮮明的真跡畫作點綴其間，尤其賞心悅目。

資料暨圖片提供-默契空間設計
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【圖說】畫面右側壁燈所在的大理石牆造型，利用線性分割與邊緣導角的立體處理，將原有巨大結構柱轉化為空間亮點。

共用景深軸線 分區圍塑焦點

客、餐廳共享的公領域佈局，首先訂出關鍵的縱向、橫向軸線，精算比例後再透過對稱語彙，搭配家具、立面造型、材質變化等元素，經由靈活排列組合以營造現場的大器尺度，特別是電視牆往餐廳延伸的銜接面處理，原先的巨大結構柱，當設計師融入導角拼接的大理石工藝與精美壁燈後，搖身一變成為精緻亮點，此外，視線連貫的合理、趣味同樣重要，在客廳、餐廳、鋼琴區之間，各有不同的端景、造型面、間接光，體現不同區域的機能、情境主題，擺設得宜的家具、單椅、燈飾、藝術品，彷彿是空間中負責起承轉合的標點符號，牽動著與眾不同的生活品味。

私領域包含三間主次臥室，均採高規格套房配置，設計上絕對可視為生活美學的具體實踐。首先，充裕起居空間、體貼入微的機能設計、以及橫向三進式的分區動線，都是主臥室設計重點，床尾灰綠色的視聽牆低調質樸，右側近窗另備有小巧閱讀區，床側隔間處以仿石紋板材打底，一併整合進入更衣室、專屬浴室的動線入口，上方、側面貼飾茶鏡，藉材質反射帶出場域轉換時的虛實趣味。截去部分空間以放大餐廳的次臥室之一同樣精緻過人，進門處規劃閱讀區，並以一段玻璃屏風和睡眠區分野，床尾一整列衣物櫃與浴室入口同步整合，加上燈光、寢飾、相關軟硬體一氣呵成，展現更勝時尚旅店的品味高度。

資料暨圖片提供-默契空間設計
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【圖左】房門與客廳沙發背牆技巧性整合的次臥室之一。

【圖右】親自然材質運用與柔和中性的色彩計畫，創造眠臥空間恆久妥貼的包容力。

SPACE DATA

建築形式︱電梯華廈新成屋 空間坪數︱實內坪數約50坪

室內格局︱玄關、客廳、餐廳、廚房、主臥室、次臥室Ｘ2、儲藏室暨衣帽間、四衛

使用建材︱天然石材、石紋磁磚、石紋美耐板、實木貼皮、車縫皮革、超耐磨木地板

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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