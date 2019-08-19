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中古屋再改造 締造簡潔寬敞的生活意念

2019-08-19 11:26DECO居家

【DECO TV編輯部】

充足的光氛與適當的彩度，可以賦予室內靜謐與和諧的張力。

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沐果設計于大緯、楊淑華設計師擅長解決空間缺點，落實屋主對於生活的需求及品味，思考著重於展現室內格局大器並配置適當生活機能，同時減除動線冗長的感受，為空間的舒適機能與單純的生活態度接軌，保有美學空間藝術的大器風範，積極的規劃居住空間應有的品味及價值。

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設計跟隨自然元素成就了空間的氛圍，利用開放尺度或通透材質進而產生了視覺與知覺的內外延伸效應，活化空間坪效與機能規劃。當空間或機能或動線，相互交錯重疊，或許可藉此尋找出另一道迥然不同面貌的室內風景。

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原住在美國的屋主，偶爾回台小住，原始屋況的格局條件不適用於現在及未來所需，希望重新打造擁有10多年的屋齡，21坪的室內空間。在了解、掌握屋主生活需求之後，于大緯、楊淑華設計師針對建築緊鄰學校，早上較易有噪音問題的屋況缺點，加上三面採光的空間優勢，做了一番格局上的調動。

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首先將原主臥與書房位置對調，規劃半高的主牆，一方面維持視覺及動線的延伸性、流暢感，另一方面將主牆與書桌機能結合；再將餐廳本身原始隔間牆拆除，順勢聯袂前後充裕光線，串聯客、餐廚、書房及主臥等區域動線，共同建構回字型的串遊空間經驗，映襯著三面採光的環境優勢條件，透過素材穩重且優雅的質感，藉著開放、隱匿的手法，達到框景與豐富空間層次等目的，締造簡潔寬敞的生活意念。

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在選材及用色上，回應屋主對於現代風格的喜愛，全區以中性調性的色系搭配深色的陳設或軟件，取代現代風格慣用的清淺層次。搭配色彩沉穩的家飾及不同角度的燈光設計，整體氣氛俐落之中更添大方氣息。客廳主牆以石材及鐵件、玻璃等形塑、拉闊構成立面的寬廣尺度，同時成為與書房之間的介質，建立豐渥的生活機能。

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餐廳、廚房等區域與客廳採開放方式規劃，首先利用黑色六角磚搭配花磚的地材與客廳實木地板做分野，並搭配廚具低斂的黑色，簡約且俐落界定各有屬性，在使用上不僅有互補機能，展現生活的價值與品味。書房空間於為書桌側邊設計灰鏡，隱去主臥開口動線，並有效的延伸書房空間感受，臥榻區也於下方設計下舖功能，方便客人來時可以兼具客房使用。衛浴空間規劃上利用門的介質關係，有效的讓書房、主臥可以分別獨立使用。

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在于大緯、楊淑華設計師規劃的設計裡，每處機能與細節的構成，均是經過巧妙計算的，完全符合生活所需及人體工學，即使區域有限，也不覺壓迫，演繹出虛實、輕重的完美比例。

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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