光線與雲彩相陪 踏入三代同堂八口之家

【DECO TV編輯部】

行雲琉光

資料暨圖片提供-無界象國際設計 分享 facebook

無界象國際設計此案為高樓層住家，縱深 28 米長，四面臨窗，有光，有風，晨曦，日落，光線與雲彩和日相陪，我們利用自然景致帶進室內的大好視野，發想了“在雲裡的家“；摘取自然跡象的線條與律動，予以輕柔化，將一個三代同堂八口之家的空間需求，密綴整合，轉化物象於空間質氣，直探住家本然的內裡。

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為了平衡綻放如雲的天花漂浮感，兩側長立面以石材質感的塊面收束，亦轉化了水平垂直視點，開始為矩形的佈陣。客廳主牆長長的塊面體延伸至玄關，以黑灰白紋路的大理石牆穩重其狹長空間，而方形不對等分割比例，為輕與重的色感對比，精準的漸層紋路拼花，以間格 0.3 公分安裝，直角或倒斜角有序拼接，如蒙德里安之畫，立體不單調的方型組構。特在接近玄關處，拉了一條直線，崁燈帶於內，順勢跳接至另一個短牆面，切割，以富變化，以尋求不對稱中的視覺平衡感。主牆對應於臨窗的石牆柱列，大開窗門間歇序列，與席地展延的黑灰石地板，需互以扶持，薄厚交替，才得以將住所凝鍊出主調安靜但變化度不沈寂的氛圍。

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空間為兩戶住宅打通的居所，在橫向長方的格局裡，我們將七間臥房往兩邊橫短軸的方向配置，公共空間如：玄關、客廳、餐廳、輕食區、書房與視聽室集中於屋內中央，讓公私活動空間明確分野，並利用一條長縱軸貫穿全屋，作為主要行走動線。在此軸線上，設計了波浪型天花板，一方面整合成列的大小梁，一方面呼應自然意象，讓天花板的微伏曲線與戶外自然光一起浮載。

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光度、微波，自四面八方展開，浮游的線條拉至端點兩側，一為書房立面，一為餐廳主牆。餐廳牆面依著天花板線條分割，將牆與門做虛實的疊襯，並崁以光條，以布紋飾包覆凹凸不一的面牆添賦立體感，離走道處開了一道隱藏門，以接續輕食區，亦是進入私空間的轉折。另一端景的書房牆面，承接了天花線條做垂直降落至底的安排，書房前端安置一白色鐵件書架，其縱橫切割，依著美好的比例進行，以伺光影傾注於此。端景，作為家中視覺停駐之點，亦是引渡至其他介面的轉緩，例如：進入視聽室的線性隱藏門，亦以白色延續而不斷接。

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拉長四米半的玄關，左右崁入隱藏式鞋櫃，主端景牆是拼貼的粗糙天然石皮，搭襯灰色板岩的地板材，義大 利imperfetto石頭造型座椅低伏於前，展示櫃與天花佐以明燈暗影，為空間領前鋪述了一種沈潛低語，而 至轉向客餐廳大開面窗景的明亮光感，由短礙口進入大開闊之灣的對比的暗伏手法，亦呈現在材質運用上。

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低彩度與自然材質的選用：大理石，木材，灰鏡，鐵件等等，在空間水平垂直線上，都經過特別鋪排後的展 現。當走過一整排用不同石材疊襯起來的廊道，又轉過一個櫃體，會感受到看似材質所堆砌起來的空間感， 皆必然源自於設計上精準比例的拿捏。於是，一室有敞開、幽謐與轉折空間得以串連，不再被分割成一個 個獨立而無關的區塊，徐行於室，感覺居室空間裡，點線面關係的鏈結。

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私空間眾臥室，每間各有調性地形制其中，依著光線做床位的配置，主臥室大片木色垂臨，暖調繾綣，間接光源點綴其中，在刻花造型的床頭板與天花夾縫，以及垂吊燈處等，藏伏溫色微光。

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