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淬鍊精品時尚美感 打造絕對高雅的生活美學

2019-08-15 11:32DECO居家

【DECO TV編輯部】

以天地為舞台之姿，採用大量天然材質，大面開窗，引入半山環境的充裕陽光與植披綠景，拉近生活與自然親暱的互動，含蓄地流露一份東方新風尚，並且衍生空間溫度，靜謐而溫樸的展現出大隱於市的內斂氣勢。

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得比設計侯榮元設計總監在替事業有成的屋主夫妻精心擘劃宅邸時候，將其品味與個性完全融入，從千百種材質裡找到搭接的各式媒材，旨在促成光、景的延伸、連貫，依循開放或清透為主的介面，以考量每一個區域在跨區行進之間，視線都能向前方延伸，自由向前、或左、或右眺望，表達人與自然、環境發展之間的平衡及互重關係。

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從事流行時尚時裝產業的女主人，對於色彩及材質、配件的敏銳度非常到位且專業，得比設計侯榮元設計總監以〝精品時尚〞定義宅邸的設計元素，以一種極為舒適而優雅的時尚氛圍，細膩的包容與承載居者與生活、居者與空間、居者與環境的融洽情感。

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廳區利用每一個不同的立面設計概念，藉由藝術的角度，衍生出Living Art，連袂呈現出簡鍊深遂的時尚美感。如：透過高彩度的橘色皮革，圍塑精品陳列櫃的高雅風格；透過出自知名畫家之手的畫作，演繹絕對高雅的生活溫度，連貫接續的沙發背牆以深色特殊板材搭配鍍鈦金屬，利用比例上的交錯層次，隱喻著空間的絕對大器卓越的氣勢。

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餐廳區域則成為界定公私領域的中軸，設計上引用許多實驗性質的材料，如餐廳主牆使用慣用於地材的編織毯，聯袂自然旨趣；更將踢腳板的高度拉高，強化整體高挑的意象，勾勒出精品時尚的生活美學。更利用壁面的連續造型設計，隱去私密空間的動線開口，維持整體於視覺上的的和諧張力。

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私密空間規劃上針對一家四口各人的生活習慣、喜好、及需求做設計上的精工要求。女兒房規劃上考慮到喜愛的顏色及常出國的習慣，特地於主牆安排湖水綠的特殊彩度，沿著書桌側邊延伸規劃出飯店規格的平台設計，方便平時整理行李使用；男孩房以其喜愛工業風格的特色安排規劃；主臥利用較深的彩度，隱喻靜謐的臥眠意象，從主牆的繃布搭接、以及分割、跳色處理所成立的線面之中，領略隱匿於其中內斂而優雅的人文精神。

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「將心比擬、珍惜所託、幸福圓夢」是得比設計團隊成立以來念茲在茲的設計理念以及專業要求，整體規劃上，從藝術的美學發展出絕對時尚優雅而細緻的生活姿態，強調精工細做、客製專屬，傳達〝形而上〞的內涵表現形式。而空間的內涵，即是從好的動線展現出功能性及豐富的表情，提及『家』真實的意涵，得比設計侯榮元設計總監說：「讓設計之後的空間，不僅僅是創意形式的展現，更是能夠緊密將家人情感聯繫的唯一所在！」

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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