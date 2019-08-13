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「房價跌一半年輕人有希望」 專家警告：小心金融危機

結合辦公住家兩型態 共同演繹輕工業氛圍

2019-08-13 10:57DECO居家

【DECO TV編輯部】

圖片提供-康貝客室內裝修
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此案建築聯袂設計，由魏啟倫總監率領的康貝客設計團隊全權負責完成。欲規劃建築量體之初，了解企業主希冀建築本身包含辦公室及住家二種型態，設計上考究企業本身為中部地區的龍頭五金外銷大廠，所以在一、二樓的辦公室規劃上，以「磐石」為設計的主軸，藉由材料的演繹，將企業精神完整的表現出來；三樓規劃上承襲辦公區域的概念，並依照主人翁喜歡光線足夠的生活條件，於每個區域在建築之始，隨即規劃出向陽面的開窗，尤其每處臥室更是精心安排出觀景陽台，悠閒且適意。

圖片提供-康貝客室內裝修
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康貝客設計魏啟倫總監於單層140坪的區域範疇中，在工作場域規劃上，將LOBBY區、櫃台、辦公區安排於一樓，主管辦公區、大會議室設計於二樓。使用材質主要以石皮為主，打造出穩若磐石的企業形象，融合清水模塗料為空間背景，挹注木格柵、植生牆的自然與溫潤，強調企業專業卻不失質感與人文溫度。

圖片提供-康貝客室內裝修
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二樓大會議區延續一樓的元素，透過清水模、地磚、實木共同演繹輕工業風格氛圍；鑑於企業主本身喜愛藝術品項的珍藏與蒐羅，於董事長室個規劃上即以鐵件為結構、義大利羅馬洞石做背景，建構出專屬的陳列展示區，賦予相當的溫潤質感。

圖片提供-康貝客室內裝修
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三樓規劃為住宅區域。由於單層面積充裕，遂以客廳為中心軸線，在其區域兩側分別規劃公領域及私密空間。延續一樓石皮材質，另以較溫潤、清淺的顏色，給予生活場域溫馨底蘊。使用材質上除石皮、大理石之外，更運用具有豐富紋理的鋼刷鋸齒木、水染木皮、義大利雕刻白、鐵件及玻璃雕刻等材質，與機能需求延續著一種連貫互動的關係。

圖片提供-康貝客室內裝修
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圖片提供-康貝客室內裝修
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除了基本的生活機能，滿足家庭成員擁有獨立場域的需求，從機能定義、介面關係、材質特性衍生出空間基本架構，破除傳統的場域疆界，讓使用者能自由的共享空間。掌握屋主本身為藝術藏家，公領域規劃上以藝廊的概念延伸成為牆面的設計，均具展示陳列機能。客廳主牆透過石皮本身鑿面的處理，延續溫潤內斂的意象，切合居住者希冀的穩重意涵。光影的圍塑與強弱之間的鋪述，也是空間精采度呈現的效果之一，每個區域都可以藉由對外窗獲得充裕的光線及室外無礙的綠景。

圖片提供-康貝客室內裝修
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空間大量運用木皮與石材的溫潤色調及其紋理脈絡，微量釀造出具人文情懷的生活領域，傳遞活力精神與自然想法，完整的解釋空間整體氛圍。從傾聽與尊重當中出發，魏啟倫總監對於與企業主的事前溝通十分重視，他認為信任建立在溝通之上，進而決定室內空間的精緻度，此案沒有炫麗浮誇的元素，而是以企業主、居住者的工作與生活，傳達建築本身的底蘊況味與內涵質感。

圖片提供-康貝客室內裝修
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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