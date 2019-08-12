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生活即是美學 17坪淨透日光宅

2019-08-12 10:19DECO居家

【DECO TV編輯部】

20多年屋齡、挑高4米5的樓中樓空間重新翻新，絕對想不到的是室內竟然只有12坪大小！

資料暨圖片提供-亞迪空間設計
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由曾光甫設計師率領的亞迪空間設計團隊，從居者的生活習慣、喜好個性、空間本質、建築環境中衍生設計發想。空間的概念愈來愈趨於精緻化，隨著生活的想望，在創新求變的同時，空間之中相對的線條，似乎漸漸在繁複與極簡之中取得平衡…空間機能性的健全、及動線的流暢都是佈局考量的因素，點、線、面間，其實都藏有可互動的因子。

資料暨圖片提供-亞迪空間設計
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此案在設計之初，考慮到建築本身有著既定屋齡，室內因坪數有限、以及上下樓層的區隔，顯得陰暗、侷促，且光線不易進入，同時有著格局、動線、機能皆不符合現在與未來的生活使用。在掌握屋主的生活需求及喜好後，曾光甫設計師將全案以白色色系鋪陳，透過線條層次，引述輕古典意象。考慮到屋主喜愛烹調、也希冀有個書房及大浴室；規劃上首先將客廳上方天花以強化清玻璃作為樓層結構，不僅由上而下引光入內，視覺的穿透印象、結構的挑高氣勢也刻畫得更加鮮明。

資料暨圖片提供-亞迪空間設計
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樓下規劃玄關、客、餐廳、廚房及衛浴。由於屋主希冀空間是單純而具優雅的，客廳以單純簡致的設計語彙鋪陳，構組出純粹的視覺意象，彰顯了高雅迷人的居家品味。為了兼顧實用及收納機能，客廳臨大面開窗下方設計臥榻區，下方提供收納，與上方清透層次相望，更添優雅意趣。餐廳空間以水晶吊燈燈飾與客廳成為隱匿分野，為求敞明雅潔，運用延續性質的造型來延續視覺效應，利用傢俬、及地材的配合，更將機能性鋪設完整，同時詮釋時尚與悠閒並駕的融洽張力。

資料暨圖片提供-亞迪空間設計
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與廚房之間以等比例設計的推拉門扉，成為彼此的界定因子，其間亦以承襲餐廳的基調，通透且獨立的延續空間感。於廚房規劃上，考量到屋主喜愛烹調的生活習慣，曾光甫設計師將機能與設備規劃得一應俱全，將所有複雜造型降到最低，僅用最簡單舒適的設計，襯托出本案單純而俐落的特質。整體以垂直水平的建築基本元素，構組舒適的人文環境。樓上空間規劃有二間臥室及開放式多功能閱讀區域。

資料暨圖片提供-亞迪空間設計
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資料暨圖片提供-亞迪空間設計
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整體規劃上，曾光甫設計師以生活即是美學的延展，將空間重新詮釋。於線面之間透過清淺語彙的設置、單純不繁複的線條確立，充份的將材質顏色、光源、與線條做完美的比例安排，加強空間開闊、大器的豐富張力，巧妙的將優雅及深蘊的生活情感，盡述完整。

資料暨圖片提供-亞迪空間設計
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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