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聯袂光與景 挹注溫馨的休憩溫度

2019-08-08 11:20DECO居家

【DECO TV】

進入空間，隨即進入生活！是屋主希望藉由空間帶來的一種視覺主張。

資料暨圖片提供-十里設計
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由王俊彥、李芸樺設計師率領的十里設計團隊，透過材質本身原始的紋理況味，解構空間，讓原始的本質可以被暴露、延續並隨著時間醞釀情感，毫不保留…運用對應、均衡的關係，讓室內空間開啟協調、融洽的氛圍。

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有了之前愉快的合作經驗，王俊彥、李芸樺設計師熟稔屋主家人的生活喜好。利用石與木，聯袂光與景，串接、連貫，靜緩的探視屋主的偏愛俐落有質感的生活心情。全室運用石材與實木或深或淺的顏色，純粹的解釋空間的層次表情與安定的概念鋪述。入門玄關處，即是以實木、石材左右立面表情，各自揣摩共同的沉穩內斂印象，石牆實則雙面設計、端景兼具餐廳主牆設計。踏入室內木質地板始，眼前豁然開朗，目光迎入客廳與書房的開闊大器景象。

資料暨圖片提供-十里設計
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設計以結構樑線做為區域畫分上的隱匿介質，客廳區域中的沙發家具以及飾品軟件的顏色深淺、尺度造型，成為廳區的視覺焦點，同時也給與感官相當舒適的感知感受。沙發後方以玻璃材質與書房界定，且書房以玻璃拉門與餐、廚空間界定，不僅讓視野通透而延伸，寓意公共區域與餐、廚之間開敞明朗的尺度印象。立面木作均以梧桐鋼刷木皮帶有豐富紋理及觸感材質表現，融入金屬、木作等異材質的搭接效果，演繹富層次的生活品味。

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餐廳區域以玄關端景石材立面為背景，搭接梧桐鋼刷作為主牆表情，並以開放中島設計，聯袂與廚房的開放尺度，延伸豐富的使用機能，同時也成為二區域間的介質。

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廊道安排與設計上，引用藝廊的美學概念，藉由燈光、畫作及展示櫃體設計，引申濃郁的藝術氣息，化解原始廊道給予的壓迫感受。在區域與區域當中的表情闡述裡，不做明顯的界定分野，而是藉由機能、材質、動線來制定出各自的屬性及主題，同時流暢的動線，維繫家人間親暱的生活互動。

資料暨圖片提供-十里設計
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王俊彥、李芸樺設計師材質上與空間本質呼應，玻璃材質的使用，拉闊軸線及視覺的延伸的尺度，形成塊體與塊體的連接，產生連貫的層次感受。主臥房以繃布搭配對稱木作造型立面設計，挹注溫馨的休憩溫度，延續廳區的風格韻味。孩房主牆以壁紙安排，線條及機能以單純為主，延續優雅質素。主述具個性的生活態度。所有的家具、動線、機能等配置，皆是以「人的行為模式」為主要目的，結合建築裡連續性落地式的開窗結構，有效的攬入城市景況，創立出空間的獨特魅力。

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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