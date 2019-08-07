溫潤木質優雅宅邸 打造藝術感十足Gallery Wall

【DECO雜誌】

對於多數因種種理由經常往返全球各地，與其說是歸人；毋寧更像侯鳥的高端客層來說，可支配的房產眾多已是常態，這也讓家的定義，不再只是唯一；也絕不是單純柴米油鹽的交集，在某種程度上，儘管一樣被稱之為「家」，但其空間型態、機能與構成，從裡到外都有了很不一樣的解釋。也許是更隆重、講究的儀式性；亦或張揚跋扈、純粹迎合個人喜好的秀感，在在窺見空間被創意馴服的無限可能。

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毛呢映画

基地為新建單層住宅毛胚，所以第一時間依使用者需求規劃的格局、動線，奠定空間與眾不同的背景條件，加上屋主住居不只一處，預計此空間多半服務一人或接待親友為主，這也是此案能容許秀感較濃的設計手法；形式上也更接近交誼、休閒會所的理由。

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1. 客廳上方與木地板同向的黑色燈溝線條，有助於引導視線，放大空間感。

入口處以九十度角相對的屏風、高櫃量體，明確交代玄關應有的區域性和機能，光影可限度穿透的屏風造型，結合仿石材藝術漆、序列鍍鈦金屬框邊與條紋玻璃等多媒材，營造低調洗練的輕奢華之美。而由此一路蔓延至中島餐廚區地面，考慮好整理和實用性，選用黑灰白三色地磚做細緻的計畫性拼貼，除了繁複精準的分割比例，體現猶如英倫經典毛呢格紋般的視覺編織造詣外，實作上更要克服不同磚款本身的厚薄落差，確保成品與天、壁間的和諧且平整無瑕。

應該可以這麼說：凡此種種隱藏在表象下的自我挑戰，往往是設計者試圖創新和催生藝術性的必經！

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2. 從側面欣賞這座展示牆，就會發現水平向的層板無論鐵件或木作，都有微妙的摺曲起伏上下交疊。

3. 沙發後方的櫃體拉門採斜向線性拼接，每一塊還以不同漆料、工法塗裝施作，只為展現出色的質感層次。

秀色可畏

公領域基本涵蓋客廳、中島餐廳、廚房等數個單元，儘管採動線開放的自由佈局，設計師仍在客廳與中島餐廳大致的邊界處，運用木地板和拼磚兩種地材差異，作為兩者象徵性的分野。而貫串整個公共空間的設計亮點主要有二，首先是顛覆常見固定主牆，改以置於公領域核心的旋轉式直軸電視柱取代，廣達270度的轉向幅度，搭配弧形沙發聚落、中島餐桌軸線、Gallery Wall，創造使用者就算在不同位置、視角，依然能輕鬆觀影的感官享受，有型的量體也更為輕盈摩登。其二是由玄關起始，跨度直達落地窗邊的超長Gallery Wall，這也是全案秀感最鮮明之處，設計者以活潑的立體線性結構，將大大小小的立體木頭方盒，看似浮貼於整個牆面，用來儲放、展示屋主眾多的珍品家藏，右下角甚至還藏著一座可轉出運作的金屬桌，而當讚嘆目光由偏斜角度靠近牆身，觀者將再一次驚訝發現：橫向無論是鐵件抑或木製層架，邊緣居然都切出呈心電圖般起伏的曲折斷面，於是就算畫面裡明顯還未正式擺設，設計本身也已是存在感十足、遠觀近翫皆宜的裝置藝術。

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4. 軸心式電視柱堪稱公領域核心，廣達270 度的旋轉幅，創造多個視角都能輕鬆觀影的感官享受。

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5. 玄關屏風結合多媒材，搭配一旁鏡面反射，營造低調輕奢華的洗鍊之美。

6. 玄關至中島餐廚區地面，選用黑灰白三色地磚做細緻的計畫性拼貼。

強迫情結

關於空間的設計強度與執行力，究竟能做到何種程度？這原是個不設天花板、沒有標準答案的隨意題，但在雲邑團隊本回合發表的新作中，看不見的姑且不論，光是看得見的部分，就不難看出設計者為了投石問路或者更上一層，「強迫情結」的確是必要之惡啊！證據一：沙發後方原是儲物櫃的四等份拉門，滑順省力的人體工學自不在話下，但目光落腳的這片嫻雅米灰白，不僅做了斜向複數線性拼接，每一塊還以不同漆料、工法塗裝施作，只為展現偏光下的不同質感和折射效果。下一幕登場換成廊道的經營：由於屋主不愛大理石，於是替代上陣的大尺寸倣石紋薄磚，結合優美比例，幻化為廊道內三面連續風景，錯落其間的Ｌ型燈帶由天花板轉至牆面，情調照明之餘，也協力虛化多達四扇門片共存於此的雜亂。同場再加映次主臥的床頭牆面造型，乍看是中規中矩的幾何繃皮革工藝，但是內建類似巴士行李箱用的上掀式五金後，明顯複雜的內容強化了設計張力，滿滿的使用者樂趣亦隨之油然而生。

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7. 走廊內錯落的Ｌ型細燈帶，加上大面磚的溫潤感，合力虛化多達四扇門片共存於此的雜亂。

8. 客廳場域大面鋪設質感溫暖的厚皮木地板，與精選的革製轉角沙發、單椅相得益彰。

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9. 調性沈穩雍容但機能性強大的主臥室一景。

10. 次主臥床頭牆面以類似巴士行李箱用的上掀式五金，搭配精緻的皮革繃裱工藝，兼具美感與使用者樂趣。