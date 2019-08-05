30年老屋的重新擘劃 自然與人文調和美宅

【DECO TV編輯部】

湜湜設計團隊於設計上，擅長透過自然與人文的調和，從居家的細節和光影開始，形成空間裡最自然的肌理脈絡；合諧的比例、線條共同映襯出獨一美感，運用色彩、形狀、平衡、深度、結構、尺度等因素，重新建立嶄新的生活感動。

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風格，自居住者的生活之中演練得來。設計團隊以人文視角，剖析形體之於機能的發展空間，於30年老屋的重新擘劃中，運用弧型，巧妙地化解90度的銳利轉角，建構出符合孩子成長的安全環境，同時更輕盈地演化出立面的比例、結構及內斂的豐華張力；跳脫都市的喧囂，從家具和材質的自然紋理，表達家庭生活的豐富表情，藉由光影的溫度及室外的景色，引領出空間完整的面向。

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湜湜設計團隊針對原始空間的問題，既有開門見樑、且位於空間的中心位置，尤其是樑下僅餘203CM，若是一般平頂天花容易流於壓迫；於是設計師在規劃天花造型時以〝展翅〞寓意、從樑體中心向左右展開，配合開放的客、餐廳空間，和弧線角度的收邊設計，也同時呼應室外優美景觀，讓視線跟著造型的輕盈線條，也向外延伸開來…

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在本案中，TV主牆以特殊漆，迎著光線與角度，點狀的晶亮構成立面焦點，於開放尺度的公共空間，以女主人喜愛的強烈、高彩度、且易形成聚焦印象的色彩規劃，挑選出普魯士藍、珊瑚紅等顏色，衝突卻和諧、時尚且前衛，作為整個場域的吸睛主角。尤其餐桌延伸至於客浴立面的結構柱體，利用普魯士藍黑板漆，規劃收納、塗鴉等機能，同時修飾壓迫感受。

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廚房規劃上延續用餐區的普魯士藍，表現於地板的花磚及櫥櫃之上，樸實且具時尚意象；主臥空間特地更改床的方向，有效的解決原始屋況上動線與格局不佳等問題，反而將臥眠區、更衣區、衛浴使用面積增加，空間也一掃之前的侷促印象。空間透過弧線的衍生，巧妙地化解線條或材質的生硬感，更成為場域當中的主要視覺印象。

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湜湜設計團隊於設計上，放棄過多的冗贅、同時減低顏色彩度，從材料的質地及融洽的配置過程裡，改以沉穩而具延伸意象的設計，利用不同材質及造型，透過視覺不斷延伸、穿透、交疊…以借景的手法將戶外的景緻與光線延伸成為室內的一部分，構成現代而具時尚魅力的立體空間，傳達生活最初的想像及概念。

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