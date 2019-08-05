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粗獷與細緻不同韻味 品味LOFT獨特潮流

2019-08-05 08:47DECO居家

【DECO TV編輯部】

從詮釋空間與整合人心的概念作為場域表現主軸，廣騏設計戴世慧總監藉由設計轉述居住者生活品質及形象與空間立面相互對應的表情，經由整合的默契，展現表現空間風格的能量及價值！透過均衡、協調的創意激盪，讓〝風格〞更具多元性及魅力化。

圖片提供-廣騏設計
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設計團隊在材質、顏色、線條的安排上，藉由Loft意象引申空間自在活力與通透感受，拿捏了粗獷與細緻二種不同城市中風格與韻味的變化。而在開放的張力裡，隨著線面起落於視覺隱隱間，不意地感受到一種悠然的暢快。

圖片提供-廣騏設計
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戴世慧總監在與屋主有著之前二次愉快的合作經驗後，雙方取得完全信任，針對此案特別以工業風格的LOFT特有的潮流、個性魅力，一來與前二次的設計內容有所不同外，同時針對異材質的搭接、以及用色的比例創意，給予相當獨特的設計表現。整個空間在設計考量上，以自加拿大返國的屋主的個人特色為風格概念，強調專屬調性與舒適氛圍的安排，空間主題遂從工業風格中的語彙衍生出空間的本質。

圖片提供-廣騏設計
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在本案中，公共空間選擇開放性為主，減少隔間，以延伸空間高度與尺度；透過廳區大面積落地窗的規劃，引入充裕的自然光線，替室內安排活力旨趣。玄關空間利用鐵網烤漆、鋼管拼組、間接燈光，一方面滿足收納機能，同時也展示屋主日常所喜愛的咖啡杯盤與相關器具。來到廳區，在開放的尺度裡，戴世慧總監著重顏色、線條、媒材的結合，透過延伸的變化，營造出每個立面、或動線、或介質上視覺的驚喜，舒適而合宜的鋪排著生活的態度以及表情，透過燈光的焦點安排，凝聚空間的人文況味。

圖片提供-廣騏設計
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圖片提供-廣騏設計
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客廳天花不做造型變化，改以對比色強烈的鐵灰色系，圍塑生活個性。結構樑體以環保水泥漆等異材質包覆，成為焦點印象，消弭原始的壓迫感受。質樸的線條與媒材的粗獷調性，搭配老件家具，共構空間生活表情。在多功能空間利用穀倉門、金屬鐵網、玻璃連帶出自屋主親手彩繪的創意，作為整體的立面設計，層次豐富而獨特，也預留為日後書房機能。

圖片提供-廣騏設計
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主臥空間於主牆設計上，戴世慧總監與屋主共同以塑膠地磚在地板上預先排列、設計、勾勒出層次比例，再移至立面成為主要造型，共同拼貼出一種「非現代性」的時代感。由於整體規劃細節繁複，戴世慧總監特別利用3D電腦繪圖預先與屋主確定相關架構，再進行設計與工程內容，著重造型簡潔與機能動線的安排，透過顏色傳遞區域的框架，並添加溫潤的木色，構築具當代時尚的視覺觀感。

圖片提供-廣騏設計
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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