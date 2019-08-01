實踐樂活主義 打造銀髮退休宅

【雲邑設計】

銀髮是熟齡的印記，相對也需要更體貼、更完善的空間機能。旅居國外的子女們，專為長輩精心打理的養生居所，全宅地坪無障礙與別緻的扶手設計，讓使用者可以安心享受體貼入微的舒適晚年。

做銀髮是熟齡的印記，相對也需要更體貼、更完善的空間機能。

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此案主要是旅居國外的子女們，專為長輩精心打理的養生居所，也作為返國時短期暫住之用，因此我們在設計上使用了大量質地溫暖的木料，並融合雙色互跳的對比手法，賦予生動的空間層次，以及沈穩、靜謐的自然休閒感。玄關處特製一座端景櫃，結合櫃後的鐵件線條，一方面呼應屏障客廳的金屬框玻璃屏風，一方面安定玄關往餐廳的視線，營造穿透卻不干擾的轉折景深。

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明亮又溫暖的客廳區，善用木料的橫直紋理，型塑主、副牆間的微妙平衡，同時也讓深色的立面看起來更活潑。

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由沙發上空向電視牆漸昇的斜度天花板，兼具消化橫樑並匯集情境燈光、音響、空調等各項生活機能，極限釋出最佳視覺高度。

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考量電視牆上方有突兀大樑橫過，我們特地以加寬的木製板塊，拉出全宅統一的天際線，順勢跨過餐、廚區走道，在餐檯側靠的結構柱面寫下完整段落，並以輕盈的拱型活絡空間層次。

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此案在私密空間的處理上規劃3+1房，除了兩位長輩的專屬臥室，也預留子女們返國時的舒適住居，為了體貼長輩平時出入與生活上的便利，我們也特地在需要照護的奶奶房，增開直通客浴的專用動線，搭配全宅地坪無障礙與別緻的扶手設計，讓使用者可以安心享受體貼入微的舒適晚年。

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