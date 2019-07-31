探掘當代簡約時尚 溶入豐美內涵淨透宅

【DECO TV編輯部】

奧樸空間創作設計團隊在規劃空間的過程中，不斷透過創意，探索居住空間的可能性，跳脫不同於傳統格局的制式安排，衍生美學可以被擴張的可能性。於是從居者生活慣有的機能與動線來思考，將空間規劃到理所當然的舒適，可以自然而然地去「互動、溝通、分享」。

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設計團隊探掘當代時尚下俐落簡約的豐美內涵，溶入屋主夫妻喜愛的東方美學，從材質、顏色方面細細斟酌，讓環境與空間相互融合，藉由素簡線條包裹縝密創意，以不浮誇的材料、謹慎的工法，闡述居宅與人文的生活厚度，更藉由傢俱的質感，加入屋主真正空間使用者的參與，讓空間產生延續性的意義，適時的為設計核心價值加分，並呈現居住者獨特的品味及性格。

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設計上原始屋況規劃為2房，針對屋主夫妻的生活需求，調整為一主臥、一書房。打開原本封閉的廚房規劃，利用結晶大理石具透光的輕盈質感框塑出吧檯的線條與立面，成為餐廳與廚房的中介。於公共空間的規劃上，透過大地色系融會白色彩度，挹注舒適且淡雅的穩重底蘊，同時針對男主人要求的視聽環境，從立面造型、到材質面的處理，都一一到位，完美統合且滿足五感感知的生活要求。

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在本案中，玄關空間利用挑高懸空櫃體，隱藏間接燈光，圍塑視覺的延伸感受。來到廳區，整合客、餐、廚等區域，透過開放尺度的安排，寓意大器開闊的氣勢。設計團隊並藉由現代簡約線條融入東方寓意的材質與顏色，並考慮到視聽環境音域與音場的聲律要求，於廳區多以弧形收編，更在主牆及天花部分安排多以吸音、隔音的材質為主。一方面音色具延展效果，另一方面透過優雅的線條，適當的調製空間表情，在純淨通透的表情中，表現出和諧與開闊的生活意象。

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客廳主牆以不同材質做橫向的分割與搭接，透過比例與顏色的層次，建構出一種消弭壓力的表情，連貫風雅也衍生開闊的想像，更為生活本質蓄存能量，反應當代品味的生活意涵。沙發後方以不同比例的層次造型，大量的白色為背景，營造視角延伸的感受。餐廳區域從略帶東方禪味的原木桌几及餐椅，引述餐敘時後所需要的人文底蘊。整個公共空間，從感官感知的角度出發，以機能帶動整合的方式，創造出空間框架的立面規劃。

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臥室空間內部摒棄鮮麗色彩和贅飾語彙及造型，利用純粹語彙傳達空間的豐富性，建構出純淨畫面。維持整體立面的協調與融洽感受，賦予靈活的動線關係以及開闊的區域感受。

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