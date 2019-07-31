親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

MLB／胡智為遭印地安人釋出 本季台將第2人

黃捷遭劈腿！同性伴侶當街摟抱小三 兩人懇談後分手

探掘當代簡約時尚 溶入豐美內涵淨透宅

2019-07-31 11:31DECO居家

【DECO TV編輯部】

奧樸空間創作設計團隊在規劃空間的過程中，不斷透過創意，探索居住空間的可能性，跳脫不同於傳統格局的制式安排，衍生美學可以被擴張的可能性。於是從居者生活慣有的機能與動線來思考，將空間規劃到理所當然的舒適，可以自然而然地去「互動、溝通、分享」。

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

設計團隊探掘當代時尚下俐落簡約的豐美內涵，溶入屋主夫妻喜愛的東方美學，從材質、顏色方面細細斟酌，讓環境與空間相互融合，藉由素簡線條包裹縝密創意，以不浮誇的材料、謹慎的工法，闡述居宅與人文的生活厚度，更藉由傢俱的質感，加入屋主真正空間使用者的參與，讓空間產生延續性的意義，適時的為設計核心價值加分，並呈現居住者獨特的品味及性格。

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

設計上原始屋況規劃為2房，針對屋主夫妻的生活需求，調整為一主臥、一書房。打開原本封閉的廚房規劃，利用結晶大理石具透光的輕盈質感框塑出吧檯的線條與立面，成為餐廳與廚房的中介。於公共空間的規劃上，透過大地色系融會白色彩度，挹注舒適且淡雅的穩重底蘊，同時針對男主人要求的視聽環境，從立面造型、到材質面的處理，都一一到位，完美統合且滿足五感感知的生活要求。

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

在本案中，玄關空間利用挑高懸空櫃體，隱藏間接燈光，圍塑視覺的延伸感受。來到廳區，整合客、餐、廚等區域，透過開放尺度的安排，寓意大器開闊的氣勢。設計團隊並藉由現代簡約線條融入東方寓意的材質與顏色，並考慮到視聽環境音域與音場的聲律要求，於廳區多以弧形收編，更在主牆及天花部分安排多以吸音、隔音的材質為主。一方面音色具延展效果，另一方面透過優雅的線條，適當的調製空間表情，在純淨通透的表情中，表現出和諧與開闊的生活意象。

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

客廳主牆以不同材質做橫向的分割與搭接，透過比例與顏色的層次，建構出一種消弭壓力的表情，連貫風雅也衍生開闊的想像，更為生活本質蓄存能量，反應當代品味的生活意涵。沙發後方以不同比例的層次造型，大量的白色為背景，營造視角延伸的感受。餐廳區域從略帶東方禪味的原木桌几及餐椅，引述餐敘時後所需要的人文底蘊。整個公共空間，從感官感知的角度出發，以機能帶動整合的方式，創造出空間框架的立面規劃。

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

臥室空間內部摒棄鮮麗色彩和贅飾語彙及造型，利用純粹語彙傳達空間的豐富性，建構出純淨畫面。維持整體立面的協調與融洽感受，賦予靈活的動線關係以及開闊的區域感受。

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

分享

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

自然取勝環景建築 靜享山林好時光

2019-07-30 11:48

星級飯店式調性 為孩子成長規劃的精品宅邸

2019-07-29 11:40

強烈對比的空間撕裂感 跳脫清新感的絕妙設計

2019-07-29 08:15

打造巧妙光影與層次 傳達人文工藝美學

2019-07-25 14:29

悠然寫意樂漫遊 老屋翻新也能有春天

2019-07-24 11:48

北歐風格催化心緒沉澱 清新好感親子宅

2019-07-24 10:17

青花瓷設計動感又神秘 醞釀現代混搭的藝術氣息

2019-07-24 10:08

精工打造東方印象新古典

2019-07-22 08:59

自然生活吹現代風 Living in the Nature

2019-07-18 11:46

拙‧奢 空間與使用者之間的有形對話

2019-07-17 11:01

美境 老宅新裝

2019-07-16 11:12

40多年老屋 在13坪空間裡與愛貓共處

2019-07-15 13:42

英倫風格 擘染歐式浪漫

2019-07-12 11:07

生活的總和 從設計始

2019-07-11 12:23

體能淬煉 反饋設計無限

2019-07-10 10:56

比夜店更美！立刻上癮的美髮新體驗！

2019-07-09 11:56

設計無限創意 源自需求

2019-07-08 14:04

通透軸線

2019-07-08 08:44

重擘 30年老屋新生個性

2019-07-04 12:08

個性工業風格 重塑40年老屋新象

2019-07-03 13:49

海馬迴 Hippocampus

2019-07-02 11:28

不以風格自限 方能歷久彌新

2019-07-01 13:36

藝鑄

2019-06-30 15:56

線。空間

2019-06-27 11:50

獨創品味 混搭空間

2019-06-26 10:40

順應自然 拒絕風格綁架

2019-06-25 15:25

解構 美好生活

2019-06-24 15:31
看更多

熱門文章

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:03

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

蘇起幫洗紅帽子 目標讓美國不打韓國瑜

2019-07-25 08:45

下半年大爆發的5G潛力股

2019-07-25 12:08

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

夠麻吉創辦人勇闖餐飲界 砸5700萬跨行開「便當店」為哪椿？

2019-07-29 09:02

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

買台積電不如買5G

2019-07-25 11:41

曾砲打民進黨、不願加政黨 為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

私菸薰下國安局長 國安體系面臨整頓

2019-07-25 08:43

一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

2019-07-24 12:36

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

大家都愛配息基金 眉角多！怎看怎挑才賺

2019-07-26 10:47

安成藥「快閃下櫃」 三大疑點有夠懸

2019-07-25 15:06

半導體設備廠接到大禮

2019-07-25 13:22

要跟越光米、北海道薯條三兄弟說掰掰？氣候變遷讓日本特產也變了

2019-07-24 14:32

素還真成為Netflix熱搜第一　看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

2019-07-24 12:42

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:09

最熱科技題材！基地台6年成長30倍 5G商機首部曲搶灘實戰

2019-07-26 09:09

謝金河：好公司輕鬆填息的訊號

2019-07-25 12:44

韓營就怕市政天災人禍摧毀總統之路

2019-07-25 08:46

甚麼股票Q3看漲？

2019-07-25 11:39

大同案爆違規中資落跑 恐成反洗錢評鑑最大絆腳石

2019-07-25 08:44

【編輯室報告】韓國瑜會質變國民黨嗎？

2019-07-25 09:00

高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55

台灣「神童」林昀儒 擊敗中國球王勇奪桌球冠軍

2019-07-22 12:48

晶心科：搭上中國自製化晶片

2019-07-25 12:08

挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

2019-07-22 09:34

台灣首位完賽聖母峰馬拉松女性跑者 在世界最高冰河奔跑

2019-07-26 09:06

和蓋茲、巴菲特看法一致 馬斯克：現在是活著的最好時代

2019-07-25 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top