自然取勝環景建築 靜享山林好時光

【DECO TV編輯部】

專勝設計賴昱銘總監為完成父執輩的心願─自地自建。遂在南投覓得一處環抱山林、前有烏溪，完全自然取勝的建築環境，130坪的建地，替父親完成心願的同時替家人建構一處好宅！

資料暨圖片提供-專勝設計 分享 facebook

說起這個當時買下這塊地的機緣，要從一個日曆的風景照片說起…「偶然我和太太去拜訪一位友人，在他桌上的日曆上看見一張照片，有棟建築被山林環抱，我就跟太太說，以後我要買一塊土地，蓋一棟房子給妳住。」賴昱銘總監的父親說。正好，這處環境與當時所見得照片背景相當，就這樣賴爸爸買下這塊土地，交給賴昱銘總監進行建築與設計。

資料暨圖片提供-專勝設計 分享 facebook

為了達到從事木作職業的父親的願望，從整地開始，賴昱銘總監運用大量石材、漂流木、實木、文化石為主，更是設計規劃了許多木造的客製化家具。色彩的搭配上，多以屬於大地彩度的中性色調為主，同時以黑色作為局部的點綴以及成為聚焦的所在。透過日出及日落的角度關係，取決於建築向陽的方向，所以陽光不因日出或日落的關係直射進入室內。主要廳區不以傳統制式的一、二樓結構而中斷、分割視野，更以大面落地窗以及挑高6米5尺度廣納戶外藍天與山景，與陽光並列產生四季及不同時序下豐富的光影變化。

資料暨圖片提供-專勝設計 分享 facebook

資料暨圖片提供-專勝設計 分享 facebook

一樓廳區主視覺立面以前、中、後景表現，挑高主牆自然大片分割的概念寓意「Great Wall」的主題；黑色鋼骨樓梯以力學原理、挑空工法的技術打造，宛若一個雕塑的裝置藝術所在，除了連貫上下樓層，同時也有吸睛、凝聚的意象；樓梯挑空的下方，規劃手作的類庭園端景與戶外自然連成一氣。餐廳區域的文化石主牆以一幅東南亞的木雕─萬獸森林，揭開聚合的溫馨主題，也是空間的中心位置所在。

資料暨圖片提供-專勝設計 分享 facebook

資料暨圖片提供-專勝設計 分享 facebook

二樓起居室及書房採開放式設計，完美的規劃出家人之間的親暱互動。尤其在書房設計，當中的書桌及背後書牆均是透過漂流木結合鐵件客製化設計，尤其保留自然曲線的實木層板，以活動式設計，具自然律動，創造出多元化的使用可能；其間，當閱讀累了，視野更可以透過挑高的格局及開窗，平視遠方…

資料暨圖片提供-專勝設計 分享 facebook

臥室以環保木皮規劃天壁連貫的語彙，寓意被自然環抱的感受，挹注寧靜安逸的休憩氛圍，連帶衣櫃亦以鏡面與環保木皮板交錯分割，圍塑虛實意象。主臥衛浴採乾溼分離的空間設計，以檜木、文化石磚、仿銹磚、馬賽克磚等自然材料做異材質的搭接設計，仿效戶外泡湯的質感，圍塑星級飯店般的感受，也與戶外的自然山林相互呼應。

資料暨圖片提供-專勝設計 分享 facebook