星級飯店式調性 為孩子成長規劃的精品宅邸

【DECO雜誌】

半毛胚的空間規劃中，苡希設計葉佳奇設計師針對屋主的生活背景、習慣、需求提出合理的空間流暢的動線規劃；從建築結構的理性限制中出發，提出解決方案並進而發想出更好的設計創意。

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在45坪的室內規劃裡，此案乃是屋主再次委託葉佳奇設計師全權設計規劃，「這次的空間較之前居宅的坪數大，所以屋主希望可以預先設計至孩子成年之後的需求。」葉佳奇設計師說。加上因工作關係，全家人少有出國旅遊的機會，希望未來的生活宅邸可以星級飯店式般的舒適與擁有專屬的風格調性。

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設計之初，葉佳奇設計師首先解決室內結構樑體多且大的問題，遂利用格柵造型與燈光光影共構線性層次，消化樑體的具象定義，衍生成為空間中的焦點造型所在，且融會於設計之中，獨具個性美學。設計過程中，整合有關光線、質感、材料、色相等因子，從室內一系列衍生的立面圖解，顯示整個平面的折疊過程。略去厚實的木作溫潤，從顏色構組的單純裡，解析及鋪陳空間的溫度。

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設計廳區時候，特地將出入大門以造型規劃、連袂沙發後方主牆並隱藏通往書房的門扉形意，整合、延續大方尺度；對應TV主牆的立面創意，並延伸至主臥以傾斜45度角度規劃的開門動線，連貫並合併展開立面表情，在在給予視覺開闊大器的印象。而巧妙的將主臥出入動線做45度的變化，不僅消化廊道意象，同時略去門對門(客浴)的風水問題。

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從垂直水平的介面起落，發現設計的簡約張力，活絡空間並增添能量與動感，進而將展現單純的建材其中所隱喻的豐富且深邃內涵，營造出有趣的視覺效果。將客、餐、廚、等區域，以開放方式安排，苡希設計團隊為本案鋪排精緻優雅的生活細節、多元收納機能，並悉心配搭形貌簡練的現代家具，創造更多與家人間相處的樂趣，傾訴富含純粹、簡鍊韻味的宅邸樣貌。

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葉佳奇設計師於設計上，特地抽離繁複的線條，將空間的前景、背景、輕重及虛實…等對比元素，以適切的姿態，在空間裡支配著起承轉合的景況，柔和視覺的感知。私密空間的規劃上，將孩房以斜屋頂的方式解構童趣、個性風格淡化樑體的形意，並透過中性的顏色鋪排，預設至成年之後的喜好與需求，符合屋主希望的居住定義。整體透過傢俬及陳設，全區藉由水平的線條貫穿全場，偶爾的轉折，要讓視覺有不同的驚喜。並運用大量的自然材質與暖煦燈光相互應和，天、地、壁板採用簡潔的線條表情，利用極簡的語彙，衍生視覺感知的能量。

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