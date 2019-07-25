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打造巧妙光影與層次 傳達人文工藝美學

2019-07-25 14:29DECO居家

【DECO雜誌】

近幾年頻頻獲得德國德國Red Dot、德國IF、義大利A`Design、美國IDA、澳洲墨爾本設計獎、韓國K`Design等國際設計大獎肯定的欣磐石設計，可說是國內年輕新銳一代中極少數；同時擁有紮實建築、美學涵養，兼備豐富實作經驗的全方位專業團隊，而擔任設計總監的羅仕哲更是不可或缺的靈魂人物。

資料暨圖片提供-欣磐石設計
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不同於受限特定空間形式的傳統室內設計，欣磐石團隊從整地、建築外觀、結構工程、機電、景觀乃至空間細節、軟裝藝術等各個領域，均能嫻熟地一條龍串貫磨合，成功反轉以往建築與空間往往是多頭馬車、各司其政的遊戲規則，這也是欣磐石作品在國際競賽舞台上，無論工藝表現的精緻性、完成度，還是設計概念執行與建築意識的傳達，均能透過畫面強力發聲的關鍵！

資料暨圖片提供-欣磐石設計
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就以剛拿下義大利A`Design銀獎殊榮的「山漸青」一案為例，這棟透天別墅原本與國內多數同類型私宅無異，都是由一座體積龐大；但動能效率不佳的室內梯串接複數樓層，不過羅仕哲總監接手後，經過審慎的通盤檢討，除了盡可能開放通透的格局配置，也在維持梯間位置、避免大動建築結構前提下，改以之字型龍骨梯，取代原先封閉又笨重的混凝土構造，僅僅是這個環節的改造，就為整個公領域帶來脫胎換骨般的感官驚艷，而居住者在梯線上下游移的活動過程中，也能深刻感受充盈於天井、挑高場域甚至是對外窗景之間；時刻迷人的光影變化。

資料暨圖片提供-欣磐石設計
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此外，利用不同材質特色佐以獨家工法，來描繪各有巧妙的光影層次與質感，也是欣磐石團隊精益求精、爐火純青的重頭戲：「當不同素材遇到光線，除了本身的色彩、肌理、光澤表現外，無論天然或人工光源，在不同角度下的折射，往往會賦予視覺超乎想像的體驗，還有就拿除非認真又講究的熟手老師傅，多數人多半不會留意的『起磚線』來說吧，儘管不起眼，卻是我規劃時非常在意的細節，所謂『起磚線』，就是一定從玄關地面開始貼的第一片磚位置，不管案場大小我們都會事先進行磁磚計畫模擬，只要『起磚線』掌握好，那麼接下來就算拼貼工法繁複也不會亂，也更能表現我們想傳達的工藝美學和整體感，「山漸青」即是相當好的示範！」羅仕哲總監說。

資料暨圖片提供-欣磐石設計
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有句話是這麼說的：「熱情與信念，成就執行力」，用來形容羅仕哲總監恰如其分，秉持建築人養成的精準敏銳和理性，同時保有詩人般的熱情、浪漫哲思，這些特質在欣磐石歷年經手的作品中俯拾即是，而其中又以體現室內建築學，將2D的平面視覺結合材料特色、獨家工法，轉化為生動細膩的3D甚至是4D立體情境，還有光影藝術的剪輯、暈染、雕琢技巧等等，除了創造引人入勝的生活場景，也重新定義鮮活的、動態的、富於人文聯想的空間美。

資料暨圖片提供-欣磐石設計
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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