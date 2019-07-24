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《噬罪者》：更生人身上 那些不因刑滿而消失的罪

北歐風格催化心緒沉澱 清新好感親子宅

2019-07-24 10:17DECO居家

【DECO雜誌】

傑秝設計陳政煌總監講究的「設計」，在於藉由光線、材質、與色調的操作，做為綠化環境、現代建築、含容多元文化的空間建立和諧感，減緩原有建築冰冷的調性。「最重要的是，空間的處理必須契合的表現出屋主生活態度裡的理性與感性，兩相取得協調以及讓風格與機能各自擁有流暢開闊的特性。」陳政煌總監說。

資料暨圖片提供-傑秝設計
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透過略帶暖色調的材質與顏色，勾勒出具北歐風格的人文特質與溫暖底蘊，26坪的室內空間中，於公共區域以開放方式規劃，讓親子之間的互動更加頻繁，且運用俐落線條，調和出一種屬於自在生活的靈活表情，簡單卻別具韻味。

資料暨圖片提供-傑秝設計
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在了解喜愛北歐風格的屋主夫妻，希望給予學齡中的孩子一處獨立的遊戲空間、開放式的廚房及中島吧檯的規劃；傑秝設計團隊運用大量的自然材質與暖煦燈光催化心緒沉澱，鋪設質感溫潤的實木地板、壁板，天花板採用簡潔的線條表情，避免過度裝飾造成視覺干擾，訂做場域純粹優雅的景況，以清淺、穩重色調均分與開放或通透材質界定的介面，形塑出簡練開揚的空間印象，帶入溫暖且俐落的現代氣息。

資料暨圖片提供-傑秝設計
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由於屋主夫妻於國外居住多年，希望未來生活空間可以趨於溫暖的調性。所以在燈光、材質、陳設的鋪排上，傑秝設計團隊尤其別出心裁，讓線面與色彩互相激盪出鮮明的視覺意象。玄關區域與進入廳區空間運用不同地材，強調內外界定，收納櫃體以線條層次的美學比例規劃，成為進入廳區前的造型表情。為顧及孩子的活動範疇與安全性，陳政煌總監在造型櫃體的收邊設計更貼心的以弧線線條規劃，更添優雅氛圍。

資料暨圖片提供-傑秝設計
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客廳主牆利用文化石的樸質粗獷特性，與實木媒材共同引述北歐風格中的人文精神與溫馨暖度，與餐廳空間以開放語彙形塑大方、清爽、無壓力的生活領域。餐廳與廚房之間利用造型櫃體延續出吧台機能並聯袂餐桌的使用性，豐富生活當中的互動。

資料暨圖片提供-傑秝設計
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陳政煌總監特別規劃出全區以木質地板打造的遊戲室，滿足親子同樂的生活想望。私密空間規劃上，則依成員們不同的生活喜好及需求加以設定安排，運用自然而舒適的純白色調鋪陳，藉由線條做比例上的分割，表現清新而純粹的舒緩壓力的休憩區域。陳政煌總監於整體規劃上，經由風格語彙裡的線條語彙，虛實輕重的材質等比例的均分空間，優雅融會而成親子和樂的空間趣味，讓人與空間做近距離上互動，詮釋人文、生活、情感的歸依，勾勒屋主個人特質，以環境互動的概念，進而成就出不凡的空間新象。

資料暨圖片提供-傑秝設計
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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