青花瓷設計動感又神秘 醞釀現代混搭的藝術氣息

【DECO雜誌】

關於生活最好的犒賞，無非就是擁有一處合己心意、讓身心靈得以安適自在的空間，或者不妨稱之為「家」。

資料暨圖片提供-百玥設計 分享 facebook

圖1. 帶著動感且神秘的柏林藍、儲物間門片的青瓷綠和天花板的精緻美式線條，自然流露出高雅質感，透露出清新婉約的生活態度，營造出柔美鮮明的對比。

在百玥設計新進發表的個案裡，胡桐宜設計師根據基地現場條件與屋主喜好，慎選優雅兼具時尚感的東方元素，恰到好處地編織成空間情味章節，在連續面造型、傢俱軟件搭配上，特地帶入降低明度的謐靜色階，像是如二胡旋律般沈靜悠遠的瓷藍、充滿哲人靈思的庚斯博羅灰等等，與客廳大理石沙發背牆如淡筆水墨般的溫潤肌理相映成趣，也醇釀出歷久彌新的動人氛圍。

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圖2. 客廳略顯奢侈的設計，以濃烈的色彩，綻放出現代混搭、華麗、藝術與時尚的多重美麗。陽光透過薄紗照射進來，明亮的光線成功打破柏林藍的暗色，金色鐵藝花瓣的主燈格外別緻，給人一種明快的感覺，成為居室裡最亮眼的一道風景，賦予生活全新的奢華內涵。

圖3. 撲面而來的是一種讓你安定、舒適、認真專注於其中的氛圍。如此高貴而典雅的氣息，是個有滋有味的空間，彰顯出雅致的韻味。

圖4. 富麗充滿靈性的大理石沉穩、大氣且精緻，全室充滿著現代混搭的藝術氣息，這是庚斯博羅灰所帶來獨特而又復古的色調，恰到好處的介於典雅和浪漫之間，萬種風情縈繞其中。

大門入口處不做制式區隔，直接融為公領域的一部份，這也讓一進門的視野備感開闊，而客廳與餐廳開放規劃的設計，僅透過分區天花板和傢俱、主吊燈彈性界定，原本橫亙於客、餐廳之間的結構樑，順勢將嵌燈、空調迴風、維修孔等設備，整合於加寬的樑體兩側，一方面也透過細緻的不規則線條勾縫，把降版的造型樑轉化為活潑的仰角層次。

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圖5. 輕柔的白奠定了整個空間的和諧基調，鳥語花香飾畫凹凸的排列組合加上動感的潤色，讓整個牆面帶有些許的復古。讓空間彷彿在大自然視覺呈現中相互綿延細語著，營造出高度舒適的居住環境。

客廳臨窗一派淡然閒逸，間或窗外深淺有致的天光篩過透白紗簾，隱約流動於室內的光影像群撲翅小蝶，同樣天光爛漫的餐廳也令人流連忘返，刷上淡灰藍色的備餐櫃沿著窗前伸展，映照餐桌旁華美工整的花鳥圖騰翻飛於視野，由冰箱鏡面反射的光影，無形中也放大了空間感，亦動亦靜之間的詩意蔓延，叫人不禁湧起生活好美的喜悅！

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圖6. 天然大理石有其清晰可見的紋理，讓整體空間富有層次感，搭配白色的潔淨感和金色的軟件配置，給人清爽舒適的視覺感受。

圖7. 華麗而不張揚的莫蘭迪，給人強烈的視覺衝擊感，使其充滿魔力，柔和、舒緩、寧靜而內斂，給予瑩潔如新的視覺相互交融。如此的視覺碰撞是令人雀躍的，衝擊後的平靜反而使人心情愉悅。

圖8. 隱藏式的儲物櫃不再是一成不變的簡單乏味，復古浪漫情懷為基本色的花鳥壁紙，帶給整體空間一份清新優雅。這是一種概念性的形式來表現空間，迎來典雅的浪漫因子更極富內涵。

圖9. 一抹藍色帶進了沉著穩重，純淨的襯托出優雅浪漫舒適的室內空間，這樣深淺堆疊的冷色調，是這和諧空間的最大功臣，理智而美麗。

電視牆同時也內藏實用的收納巧思，外觀秉性沈穩的灰夜藍，襯上個性十足的深木色背景線條打底，除了中央壁掛電視以外，上下四面打開來都是井然有序的線性格櫃，但只要關上櫃門，立刻回歸恆溫22度C的清爽狀態。

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圖10. 金色繁星點點的主燈，散發出精緻感，給空間帶來亮眼的點綴，提升了屋內的氣質。現代混搭的設計，歷經材質的沉澱與雕琢，再現藝術品質與精髓。

圖11. 柏林藍般的染料、恬潤似水的造型門片藏匿了收納空間，柔軟亮麗的表達出純淨無暇的氛圍，與全室色調形成對比，帶來一絲神秘和莊重的餘味

餐桌另一側安排開放廚房，上下廚櫃一字排開，打造俐落的工作動線，櫃身焦茶棕色的金屬質地，對話髮絲面不鏽鋼的洗鍊，整體流露低調的摩登魅力，餐桌與流理台軸線之間另製作一方黑色石材中島，作為餐廚之間的連結介質，高低檯面所因應的聚會人數與立姿、坐姿變化，也為餐敘時光憑添無限情趣。

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圖12. 中島設計除了可增加備餐台空間，更是儲藏紅酒的秘密基地。視覺上增加了延伸感，使用上添加了一處休閒區，是個情人朋友間盡興夜談的一處佳境，畫面溫馨而甜美。

而廚房軸線右側與客廳大理石背牆之間，特地設置一道深木格子玻璃拉門，權充公私領域劃分界限，平日若有客到訪時關上門，整個公領域的機能圈會更形完整，而當下在臥室內休憩的其他家人也能免受干擾，除此之外，拉門的存在不僅提升設計的完成度，也順帶化解了原格局進門直對走道的風水禁忌，一舉數得呢！

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圖13. 從餐廳望向客廳，有著視線的延伸感，大面積的庚斯博羅灰天然大理石，放大了陽光映入室內的面積，整個屋內光線明亮，客餐廳的活動區域更加開闊。