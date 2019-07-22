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精工打造東方印象新古典

2019-07-22 08:59DECO居家

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-得比空間設計有限公司（02-2357-9555）
資料暨圖片提供-得比空間設計有限公司（02-2357-9555）
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得比設計侯榮元設計總監指出空間的舒適度，關鍵因素來自平衡協調的空間感，讓人感受四面八方的平衡妥貼。此處空間定調新古典風格，並添入一抹東方元素，典雅細緻的調性中，透過金色、孔雀藍等柔和溫暖的色調，增添色彩與變化，交織成動人的曲調。

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1. 明亮清爽、優雅而休閒的時尚新古典風格，充分彰顯屋主獨到眼光。

2. 新古典風格居家以明亮簡潔的線條感，對稱安排的精緻度，絕美呈現。

3. 餐廳壁爐造型增添溫暖，東方線條切割的壁面裝飾搭配造型鏡面，成為空間端景。

4. 公共空間高挑清朗，表現質材優雅線條與質感。

5. 餐廳旁的備餐輕食區，搭配有流理台與家電用品，櫥櫃具備展示及收納功能。

整合與切割 空間最佳運用

獨棟別墅型居家，一樓規劃為全家人可凝聚情感的公用共享區域，另設置有客房讓親友來訪能感受溫馨接待，二樓則為私人空間，設有起居室、主臥與二間房間。客餐廳區一氣呵成，以一座東方線條長凳作為區分，一旁設置有輕食料理區，與熱炒區作區分。客房與洗手間緊鄰，只要將門片一關，客房即成為套房自成獨立格局。二樓起居室多功能空間設置有迷你吧台，成為各臥房間的緩衝。主臥規劃採多進式設計，首先為書房休憩區，在對稱的半穿透拉門後方，為主臥所在，再進去規劃有衣帽間、梳妝台與衛浴間，透過良好的通風設備，保有舒適的溫濕度，透過細節的雕琢營造出一個舒適宜人的居家環境。

準確齊整的線條 平衡視覺感受

從入門玄關位置往前行，迎面而來是挑高而開闊的天花板造型，視覺聚焦於餐廳區的鏡面裝飾端景，無所阻隔的敞朗空間，令人倍感清爽。侯榮元設計總監講究線條的一致性，所有橫向線條保持一致的高度。設計具有對稱性，保有空間感的平衡與舒適。公共空間裡所懸掛的吊燈、鏡面切割端景與餐桌所在位置，均沿著中心線放置安排，成為客餐廳的視覺焦點之所在。

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精心選搭 烘托新古典意像

新古典主義在於精緻，與永恆美感的營造，業主將室內整體工事全然交付，侯榮元設計師在大地色系為主體的色彩中，透過燈飾、窗紗、壁飾與畫作的點綴，帶出溫暖柔和的調性，石材選搭配上隱約而靜謐的線條，呼應整體內斂安逸的質感。每一幅畫作都經特別繪製，以雷射切割出造型的餐廳壁飾，巧妙地帶出東方美感印象。舒適的沙發座椅專為室內風格量身訂製，準確對應空間需求與美感。樓梯材質選用塑料編織毯，具有好清理、靜音與防滑功能。設計師貼心的在臥房空間走道設有夜燈功能，確保夜晚行走的安全性。無所不在的用心與體貼，在此一風格出眾、品味卓絕的新古典宅邸中處處可見。

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6. 私人起居空間備有迷你吧台，在此閱讀聽音樂，成為家人交流的最佳區域。

7. 主臥空間背牆具有收納功能，中空平檯凹處可隨手置放閱讀書籍。設有燈光控制面板可調整燈光氛圍。

8. 主臥空間的書房休憩區，採光良好。

9. 木作拼接線條半透空對稱拉門可視需要開或關閉，提供空間良好區域分隔。

10. 拉門開往中間推拉，書房休憩區與主臥動線一氣呵成。

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SPACE NOTES

建築形式// 透天別墅

空間坪數// 室內面積約85 坪

室內格局// 5 房2 廳3 衛

使用建材// 石材、玻璃鏡面、防潮系統版材、鍍鈦金屬、鐵件、編織毯、烤漆、皮革、壁紙、木地板

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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