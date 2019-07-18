親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

教育部提不出蔡英文升等論文？陳學聖：大家都變笨了

自然生活吹現代風 Living in the Nature

2019-07-18 11:46DECO居家

【DECO雜誌】

親近大自然找回舒適安逸的生活，是驅使人們遠離喧囂城市的渴望。此處位在新店山區的獨棟別墅，屋主期待重現巴里島悠閒步調的居所。傑秝室內設計陳政煌設計師透過適度留白，大量採用自然元素與材質，將自然感帶進現代居家空間，每一個角落都與自然緊密相接，讓人在此輕鬆駐足，能夠放鬆大口進行呼吸的美好景緻。

寬廣客廳透過高質感大理石材搭配原木板材飾面，大面窗景引入陽光，與自然呼應的休閒感...
寬廣客廳透過高質感大理石材搭配原木板材飾面，大面窗景引入陽光，與自然呼應的休閒感油然而生。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司（02-8292-7626）
分享

透過大片窗戶將庭院植栽設計與大自然美景盡收眼底，室內陽光充滿，自家就能享受旅遊氛...
透過大片窗戶將庭院植栽設計與大自然美景盡收眼底，室內陽光充滿，自家就能享受旅遊氛圍。
分享

自地自建獨棟別墅，享受遠離城市喧囂與大地接觸的美好感受。
自地自建獨棟別墅，享受遠離城市喧囂與大地接觸的美好感受。
分享

到大自然裡暢快呼吸，成為都市人企及的渴望。呼應屋主的期待，對應環境本身的優勢，陳政煌設計師將大量的自然元素引進屋內，讓人不論身處室內外都能感受到與自然融為一體的放鬆感。獨棟別墅擁有不受阻擋的良好採光，成為此設計案的一大特色，設計師將此一特色予以保留，採用最自然輕鬆的設計語彙，提供居住者無所拘束的生活感。

起居室空間在靠牆處規劃為整排的沙發座位區，透過天花板間接照明與立燈營造舒適氛圍。
起居室空間在靠牆處規劃為整排的沙發座位區，透過天花板間接照明與立燈營造舒適氛圍。
分享

圖左：流理臺牆面貼有馬賽克瓷磚，在白色與原木色調的櫃面中間帶進變化感。天花板葉片...
圖左：流理臺牆面貼有馬賽克瓷磚，在白色與原木色調的櫃面中間帶進變化感。天花板葉片挖空設計呼應整體自然風格。圖右：和式多功能空間以原木作為收納櫃門面，玻璃門片上貼有植物切割造型作為裝飾。
分享

巴里島渡假風情

自地自建的獨棟別墅，建築本身具有無可取代的優勢。傑秝室內設計陳政煌設計師接手時為毛胚屋的形式，在與屋主溝通過後，希望將巴里島風格在此重新呈現，身處居室也能如同與大自然一同呼吸，居家生活享有渡假般的休閒感。陳政煌設計師保留空間通透明亮的優點，運用大量的石材與原木材質，引入植物造型設計，做為與外在條件的呼應。

在良好採光的烘托下，使得石材與原木等自然材質，在天然光源映照下更能突顯本身紋理獨特的美感。迎面而來氣派的大理石電視牆面，與原木材質懸吊設計輕質櫃體相搭配，顯現輕與重的對比。呼應客廳設置大理石桌，加上屋主本身所收藏的精美古董物件佈置，寬敞的空間成為最佳展示場所。

運用不規則線條作為部分平面裝飾，在細微處增添空間設計特色。置物櫃的櫥櫃牆面，過道處的天花板，或多功能和室的牆面裝飾，均可見設計師採用特殊線條的手法。以具有穿透感的空間分割來界定區域功能，卻不造成視線阻隔，更添開放感與互動性。

娛樂室配備有沙發區、餐廳區與流理臺，天花板裝置黑鏡提供空間高度的延伸性。
娛樂室配備有沙發區、餐廳區與流理臺，天花板裝置黑鏡提供空間高度的延伸性。
分享

電視牆面打造立體切割的層次造型，間接照明讓光線不顯刺眼。原木木材呼應巴里島自然風...
電視牆面打造立體切割的層次造型，間接照明讓光線不顯刺眼。原木木材呼應巴里島自然風情。
分享

選用原木材質作為裝飾，呈現整體的自然感，搭配屋主個人收藏的原木餐桌與古董傢俱顯現...
選用原木材質作為裝飾，呈現整體的自然感，搭配屋主個人收藏的原木餐桌與古董傢俱顯現質感。
分享

SPACE NOTES

建築形式// 透天別墅

空間坪數// 室內面積約150 坪

室內格局// 8 房3 廳6 衛

使用建材// 大理石、木地板、拋光石英磚、馬賽克瓷磚、水泥板

主臥空間床頭板與書桌分別選用花朵與樹木造型為裝飾，讓休憩空間顯得更為放鬆。
主臥空間床頭板與書桌分別選用花朵與樹木造型為裝飾，讓休憩空間顯得更為放鬆。
分享

圖左：有如住進小木屋裡的挑高斜面天花板，增添空間變化性，傳遞整體自然風情。圖...
圖左：有如住進小木屋裡的挑高斜面天花板，增添空間變化性，傳遞整體自然風情。圖中、圖右：呼應大自然環境的星空美景，主臥天花板設計有六段變化的星空造型燈光，帶領屋主進入星光點點的美麗夜空。
分享

自然元素為表現

主臥房空間擁有大片窗景，從室內望出去擁有絕佳的自然景觀，大片綠意盡收眼底。設計師在此私人空間營造出舒適放鬆的調性。床頭板透過花卉造型作為焦點，更在工作桌區域雕琢出樹木作為立面造型。斜面天花板除了以原木打造如同木屋屋頂的渡假風情之外，更置入不規則燈座裝置有如星空滿佈的夜晚，燈光色彩可做六種變化，任意調整出多樣化的夜間照明。

主臥電視牆面以不規則線條作為壁面裝飾，將更衣室入口隱藏其中。運用挑高空間，設計師巧妙在更衣室旁的角落空間設計為女主人的運動所在，晨起或睡前在此就能心無旁騖地進行運動時光，舒展肢體放鬆心靈，空間運用上更具一氣呵成流暢的整體感。

寬敞的娛樂室，使用水泥板打造出如同清水模般素雅的牆面，加上間接照明的打燈效果，創造不同層板間的層次感，增加視覺的變化性。空間中設有獨立的流理台，方便進行簡單餐飲的準備工作。

屋頂花園的園藝造景，鋪設有原木地板呈現日式庭園景觀，遠眺環山景緻，令人心情大好。
屋頂花園的園藝造景，鋪設有原木地板呈現日式庭園景觀，遠眺環山景緻，令人心情大好。
分享

搭配有水景、草坪與植栽的庭園設計，草地上鋪設切割原石，從高處眺望顯現趣味景緻。
搭配有水景、草坪與植栽的庭園設計，草地上鋪設切割原石，從高處眺望顯現趣味景緻。
分享

搭配有水景、草坪與植栽的庭園設計，草地上鋪設切割原石，從高處眺望顯現趣味景緻。
搭配有水景、草坪與植栽的庭園設計，草地上鋪設切割原石，從高處眺望顯現趣味景緻。
分享

分享

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

相關新聞

拙‧奢 空間與使用者之間的有形對話

2019-07-17 11:01

美境 老宅新裝

2019-07-16 11:12

40多年老屋 在13坪空間裡與愛貓共處

2019-07-15 13:42

英倫風格 擘染歐式浪漫

2019-07-12 11:07

生活的總和 從設計始

2019-07-11 12:23

體能淬煉 反饋設計無限

2019-07-10 10:56

比夜店更美！立刻上癮的美髮新體驗！

2019-07-09 11:56

設計無限創意 源自需求

2019-07-08 14:04

通透軸線

2019-07-08 08:44

重擘 30年老屋新生個性

2019-07-04 12:08

個性工業風格 重塑40年老屋新象

2019-07-03 13:49

海馬迴 Hippocampus

2019-07-02 11:28

不以風格自限 方能歷久彌新

2019-07-01 13:36

藝鑄

2019-06-30 15:56

線。空間

2019-06-27 11:50

獨創品味 混搭空間

2019-06-26 10:40

順應自然 拒絕風格綁架

2019-06-25 15:25

解構 美好生活

2019-06-24 15:31
看更多

熱門文章

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

2019-07-11 14:47

綠營玩弄「非韓不投」 最怕弄假成真

2019-07-11 08:56

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

錯誤消暑影響健康 中醫教您16招杜絕熱浪威脅

2019-07-12 08:58

謝金河：股價真的要看老闆

2019-07-11 12:43

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:09

韓國瑜封神後：韓粉興奮 綠營高興 連柯P都鬆口考慮參選

2019-07-17 16:32

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:43

輸美專機飛起來！深夜的桃園機場 直擊中美貿易戰新贏家

2019-07-10 14:58

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:09

王金平、吳敦義駁火 沒參選的更搶戲

2019-07-11 08:57

台商資金大舉回流 台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

2019-07-17 12:39

從街邊小攤到展店15國 麥當勞最新敵手如何做到連鎖不複製？

2019-07-11 15:40

草包不住火 綠粉鼓吹藍初選挺韓

2019-07-11 08:56

北市最夯捷運宅！4字頭入住蛋黃區

2019-07-16 08:37

一張醫療險都買不到 保險公司為何拒絕做「他們」的生意？

2019-07-15 10:55

央行總裁為何預做升值示警？ 新台幣年底升上30元 3股推升力道解讀

2019-07-11 15:24

鋪鋪路、清清下水道 韓市長想選總統政績得加把勁

2019-07-17 16:32

國產混凝土賣贏台泥 關鍵手段的秘密為何？

2019-07-11 15:44

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

【編輯室報告】此刻藍綠都是韓粉

2019-07-11 08:55

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

香港反送中對台灣產生的「蝴蝶效應」

2019-07-11 10:00

首富郭台銘喊課富人稅「養小孩」 富人不挺

2019-07-17 16:32

近百反川普菁英聯名投書：中國非敵人

2019-07-11 08:59

百年軍事景點──原日本海軍鳳山無線電信所

2019-07-16 11:10

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55

坐山觀海 來墾丁當一頭懶牛

2019-07-11 11:28

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

谷歌、臉書乖乖匯錢 東歐駭客「代收」廣達38億驚奇

2019-07-11 14:40

六月營收最強股特搜

2019-07-11 12:48

二檔步入旺季的業績飆股

2019-07-11 12:10

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

日韓貿易戰 台廠記憶體受惠

2019-07-11 12:12

連舒淇、蔡明忠都收服！看一個只有國中學歷的南投囡仔如何翻身？

2019-07-17 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top