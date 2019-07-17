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拙‧奢 空間與使用者之間的有形對話

2019-07-17 11:01DECO居家

【DECO雜誌】

以東方調性演繹樸實的生活涵養，運用開放尺度，表現大器奢華。設計上也融入屋主喜愛收藏具東方意象的骨董老件，玄關處與餐廳主牆的窗花雕飾，即是屋主平時的珍藏。

由於亦沐設計團隊兼具建築專業學養與實戰經驗，旗下設計師們的設計創意與專業實力，均可發揮於建築規劃及室內設計當中，精工且到位。

資料暨圖片提供-亦沐設計
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室內設計於亦沐設計團隊筆下，不再只是單一室內場景的變革，而是由建築之外的環境、到建築本體的影響至於室內的發展，從巨觀到微想，從具象到抽象，從外而內，從虛到實，完全整合駕馭，合乎環境四季，止乎生活細節。

資料暨圖片提供-亦沐設計
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亦沐設計團隊設計規劃上，無論建築或室內，皆藉由形、色、光影的轉換，從垂直與水平的軸線裡重新思考。尤其室內空間，不該被狹隘的設定區域機能，如何轉換線面之間的關係，能更輕盈的製造出豐富的坪效，同時衍生出具人文趣味的生活型態，才是重塑空間的價值所在。

資料暨圖片提供-亦沐設計
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此案為35坪的室內空間，在預售時候已經透過亦沐設計團隊完成客變。以東方調性演繹樸實的生活涵養，運用開放尺度，表現大器奢華。設計上也融入屋主喜愛收藏具東方意象的骨董老件，玄關處與餐廳主牆的窗花雕飾，即是屋主平時的珍藏。

資料暨圖片提供-亦沐設計
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客廳主牆以天然石材的自然紋理，透過大面積開窗，汲取充裕光線外，更與建築環伺的自然環境相互呼應。客、餐廳以開放性質的規劃作主軸，縮短視角的距離，沙發後方與書房之間設計雙機能書櫃兼具展示機能，金屬、木作、玻璃等異材質聯袂的介面，將建築虛實的層次結構、序列秩序，微縮於此，有效的成為客廳視覺的端景，同時具視覺上穿透延伸的效果。

資料暨圖片提供-亦沐設計
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在型塑空間的主體裡，設計團隊運用建築概念，將線面間的延伸，作為整合區域的律動元素，藉由以光影動態或塊體靜態等元素，將區域的邊界關係模糊化，中介因子以活動的型態鋪陳，藉由玻璃的質材，減化空間的厚重，同時傳達清透延伸的力量，也給予場域更豐富而自在的視覺感受。

資料暨圖片提供-亦沐設計
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亦沐設計團隊所強調的設計，即是將視覺放輕、延續，藉由觀察生活與空間與人三者的互動，還原人文精神！於是，利用材質變化，以建築的尺度、透過虛與實的概念、空間接續空間的手法，進而成為聯絡各個線面開闊與延伸的層次表現，且從垂直水平的介面及不同角度，釋放更多在感官上的互動能量。私密空間一樣保有絕佳的開放性及視覺的延伸角度，同時掌握彼此成員之間的生活態度，細膩而妥貼的規劃完整。此案以「空間與使用者之間的有形對話」為設計主軸，將建築的虛實及藝術概念更為細緻的導引揉入室內，成就了線面之間的起落，藉由光影的更迭，延伸而成為空間裡自然流暢的平衡美學。

資料暨圖片提供-亦沐設計
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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