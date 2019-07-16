美境 老宅新裝

分享 facebook 【DECO雜誌】

從寒舍設計黃堃明設計師的設計範疇裡，除了新屋、預售屋、商業空間的規劃之外，從事室內設計工作逾25年，對於老屋翻新的基礎工程、管線更換、結構補強、動線機能的重新規劃…等細節，尤其專業專精並極具實戰經驗。

所。自然餘裕

本著：「以人為本」的設計精神，屋齡20多年的電梯大樓，原始屋況除漏水、潮溼等問題之外，機能設備也不盡符合生活所需。

屋主在美國生活一段時間，希望空間風格偏歐式，對於動線及材質也諸多要求，希望空間可以更富多元機能，而非制式設定。空間設計的計畫裡，除了基礎工程加強之外，也針對防水加強處理。

黃堃明設計師在審視生活重心的同時，相對的也適時的增加親人間交流的溫度、捨棄過去不對稱的生活步調與習慣堆積的居住風格，取而代之的是自然、簡單、少壓力的生活表情。空間多以清淺線條與顏色為主，豐富公共區域間的互動關係，也相對的放大空間感受。

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場。清新敞亮

10年屋齡的空間中，屋主夫妻希冀通透的格局表現，加上重視對孩子的教養關係，動線與技能設定上，需要互動良好。

黃堃明設計師於設計上特別規劃電動布幕，方便平時親子間的教學互動，TV主牆以木作格狀方式搭配局部玻璃材質，與後方書房採部分通透設定，讓家人與視覺可以維持更無礙的生活關係。

把住宅空間解釋成心靈層面的顯影，隨著年齡增長，所在乎與重視的反而從外顯的炫目亮麗，轉向表層底下的低調與含蓄，與機能需求延續著一種連貫互動的關係。除了基本的生活機能，滿足家庭成員擁有獨立場域的需求，從機能定義、介面關係、材質特性衍生出空間基本架構，破除傳統的場域疆界，讓使用者能自由的共享空間。

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域。潔白如新

針對牙醫診所15年屋齡的商業空間規劃，「一樣的老屋翻新，住宅規劃上重視基礎工程的加強，再商業空間規劃上除了基礎工程之外，管線、配電、消防等施作細節，更是要緊。」黃堃明設計師表示。

設計上就牙醫診所的營業部分，除空間該有的機能與動線安排妥貼之外，黃堃明設計師尤其在消防、輻射、配水、配電、裝修等細節上加以著墨，整體以白色為基調，透過幾何的分割，界定區域以及引光入內，通透之餘也能維持既有的隱私度，而透過間接光線有效的安排，也化解醫療場域予人較為生冷的印象，衍生出較具生活的人文溫度。

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