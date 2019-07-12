英倫風格 擘染歐式浪漫

【DECO雜誌】

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元典設計彭立元設計總監演繹歐系文化裡的英倫風格，尤其精闢到位，這也是與其在設計之前，於當地求學旅居的學養生成、生活經驗有關。

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說起英倫風格的特色，彭立元設計總監提到，要從顏色、裝飾、細節、格局中衍生。提及顏色條件：「顏色上你或許發現所有彩度都帶有灰階，因為與英國本身文化性格、及在地氣候影響有關。」英國文化內斂、具紳士氣度，別於法國式風格的大膽熱情；另一方面則是英國多霧陰晦的氣候，讓顏色必須偏暗，不至過分刺激視覺。

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論及裝飾，英倫國家裝飾上偏好線條、繁複，尤其維多利亞時期的宮廷、學院風範，更是精緻繁瑣；然轉化成為亞洲人士偏愛的英倫風格時，則會發現屋主們普遍偏愛簡潔、俐落、減化後的裝飾效果。所以彭立元設計總監筆下的英倫風格，都會加以消化、轉化屬於歐洲文藝復興時期的奢華、細緻，構成每一個個案風格的設計主張。

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關於細節，因為英國民族性偏內斂，可以表現於設計當中的五金、磁磚、工法、顏色、比例等方面，尤其可以選用具學院風的壁紙、切割或拼貼的工法，將材料或顏色的比例表現更加突顯其層次與精緻度。

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格局規劃，考究英倫風格源於歐式文化，較偏重玄關區域的設計，尤其完整的廊道意象、豐富的機能設計、開放的延伸感受，加上家具配置上的普遍較近距離的擺設，不似亞洲國家家具與陳設之間多是較有寬闊間距的安排，這也是源於英國氣候較為濕冷，希望透過家具之間近距離的方式，增進家人間的互動感，較為溫暖。

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至於主宰詮釋氛圍情境的燈光設計：「其實在歐美各國的文化風格裡，並無天花間照的規劃，所以天花僅只有線板的修飾，語彙及用色也偏向單純為主。」彭立元設計總監說。所以在元典設計團隊經手的個案裡，並不以天花的光源安排為主，僅用線板收邊輔以部分嵌燈，搭配修飾光源；再者歐式文化下，偏重廊道的布置與氛圍，所以壁燈或畫作的裝置規劃，具有一定的必要性。全區透過主吊燈或壁燈的裝飾，引申各區域的專屬機能。

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由於之前求學旅居英國與生活經驗使然，彭立元設計總監在設計上顛覆台灣普遍的創作程序：「先找材質或軟裝、再定調顏色，最後才是格局的規劃。」一反普遍設計者先就格局考量的設計前提，原因是因為可以透過材質或軟裝的感受，預設未來放置在空間當中的溫度！也同時自我要求，設計團隊所提列出來的個案現場，均希望維持在一定範圍內的風格，變化的僅是居者個性以及生活態度而已，如此一來，就能更地道的論述歐系風格下的品味與風雅，跳脫線條或比例的傳統說法，可以更精準的了解到關乎文化、關乎氣候、關乎哲學、關乎生活屬於英倫風格下的種種細節與要求！

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