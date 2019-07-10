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願景／當移工成為殘工「為何我來台灣工作，卻成了殘障？」

體能淬煉 反饋設計無限

2019-07-10 10:56DECO居家

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【DECO雜誌】

玩226 三鐵運動與專業的空間設計師看似南轅北轍，一動一靜、一文一武，反差對比巨大，然而在朱英凱設計師身上，卻僅是日常中頻繁的狀態轉換，與此同時，看似低調寡言的他，骨子裡全是浪漫、天生感性又細膩的生活藝術家！

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整體形象文質彬彬的朱英凱設計師，求學階段即累積豐厚的藝術學養，說起與運動的淵源，最初其實是從一群好友相互打氣開始。從小就與運動絕緣，無心插柳，卻也持續了多年，不管是單車挑戰武嶺、泳渡日月潭、多項國際馬拉松盛事、日常慢跑甚至是超級考驗體能的226鐵人三項，面對、擺脫恐懼，在一次次自我挑戰的極限中，對於人生、生活、設計、美的感知，有了更純粹、動人的體悟。

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運動時身體全然放鬆，人在放鬆時創意緊密串聯，運動之於他是靈感的泉源。運動迎來自己與自己的深度對話，除了自我耐力挑戰外，在心靈、精神上，更感到無與倫比地通透澄淨，那是一種極度情緒紓放，而對於必須時刻重度燃燒創意、消耗能量的設計工作者而言，放空與滿載更是天秤的兩端，在運動的過程中釋放了也累加了能量。

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走進朱英凱設計師精心織就的任一空間，不難發現源出現代主義的少即是多、減法美學影響深遠，但更引人入勝的卻是瀰漫在空間中，隱含禪藴、和風、靜謐氣質的人文厚度，進而調和出一種歲月靜好的馥郁芬芳，整體不見金碧輝煌的堆砌；亦沒有討好流行的媚世浮華，唯剛剛好的溫度、信手捻來的精工細節，而這些處處可見的低調、精緻、質感，來自於設計者對於各種異材質搭配的深入了解與講究，甚至於空間中所有家具、燈飾、藝術品、軟硬體的搭配也有絕對的舉足輕重，不過更關鍵的：還是設計師自身對於生活之美的浸淫與熱愛，方能為不同業主量身訂製各式兼具個性與品味的空間提案。

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現代菁英客層多半事業繁忙、日日被工作壓力或步調匆忙所綑綁，然而就算存款簿上的數字增加了，若因此錯失了陪伴家人好友的寶貴互動時光、或者削減了生活本身應有的情趣與質量，財富再多又有什麼意思呢？所以朱英凱設計師認為，作為專業的空間提案人，最重要的課題還是要回歸自我實踐，他說道：「自己提案的生活方式、空間型態、機能計畫，要能親自身體力行才算數，像我個人一直很喜歡簡約中帶點人文的設計風格，不必繁複就能味道豐醇、歷久彌新，我更希望透過生活中的細心觀察與體會，精準描繪不同使用者的性格、喜好，然後用心打造一個個因不同人而存在、而生動、而精彩的空間故事。」

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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