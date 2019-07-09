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比夜店更美！立刻上癮的美髮新體驗！

2019-07-09 11:56DECO居家

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【DECO雜誌】

在屬性、用途各不相同的商用空間裡，「髮藝沙龍」算是人們不分年齡、性別，每隔一段時間就得去報到的奇妙場域，若是出於個人習慣或職業需要的重度造型愛好者，天天都去的也不在少數呢！這些普遍存在於大街小巷的剪髮、美髮店，雖然形態、質量各異，卻早已是社群民生很基本的一環，但是許多朋友們積極料理三千煩惱絲之餘，應該不曾想：有朝一日，髮廊也能將時尚、品味、卓越設計、自然美學等當代觀點集於一身，不只塑造頂上風光，還能進階為滌清身心、寵愛自己的美好所在吧！若是看過以下由YHS DESIGN設計事業團隊一手打造、高級感和設計品味兼具的這兩處美髮沙龍作品，喜愛求新求變的您，必然也會瞬間湧起朝聖的渴望！

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圖1 : 略顯橢圓形的座位設計，創造互不干擾的舒適感，黑色皮革單椅與金色框鏡的搭配也深具質感。

導入浪漫綠意 如同置身私房花園

由於勝悅美髮香港店的店址設在二樓，如何將老舊街屋原本既長又窄的樓梯，幻化為賞心悅目的迎賓動線，就成為楊煥生、郭士豪兩位設計師首要的發想重點。第一招搭配淺色木料與帶狀鏡面，打開本就受限的樓梯間面寬，色調刻意壓深的階梯踏面則發揮穩定感，而上方宛如凌空垂掛綠意植栽的長橢型天花板創意，一方面預告著即將引爆感官驚艷的全案設計主題，一方面也以無比的療癒魅力紓緩來客心情。

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圖2. 一樓通向二樓的樓梯動線，沿途牆面運用淺色木皮與鏡面穿插，呼應上方植栽天花板，活潑營造視覺放大感。

圖3. 入店首先映入眼簾的是弧形櫃檯、備有舒適沙發的等待區，沙發左側另以一座幾何格櫃區隔洗髮區。

圖4. 巧用室內梯上方天井開口引入光線，搭配灰階石材亂紋錯拼的地坪與淺色基底，讓屋子中段最暗處，也能享有明淨寬敞的空間感。

等到真正走入店內，放眼所見的盎然綠意，透過垂掛、壁嵌、擺架等方式，盡情展現天然植物特有的生命力與姿態，尤其是天花板處選用高度擬真的藤蔓、蕨類植物為主題，隱喻如同髮絲飄逸的浪漫印象，加上周邊鏡面反覆鏡射、倒影的光影之美，讓訪客有如置身夢境中的秘密花園！

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圖5 :剪髮區上方橢圓形的植栽天花板，堪稱全案關鍵的裝置靈魂，在背景光的烘托下，植物特有的動態感更加活靈活現。

圖6 :感覺像是坐在濃綠花園裡的美髮體驗，彷彿是場釋放壓力、寵愛身心的感官之旅。

圖7 :以一座頂天的幾何格櫃界定洗髮區與等待區，保留視覺的穿透與設計感。

橢圓弧切手法 突破基地限制

即使是像大台北這樣的繁榮都會，現階段依然存在著許多緊靠成排的老舊街屋。這類建築最大特色就是內部空間狹長、面寬受限、僅能前後端採光，「香港店」就是這樣。為了讓預約前來的貴賓們，都能享受一段舒適禮遇、不受干擾的美好時光，設計團隊特地在窗前迎光的剪髮區，結合橢圓弧切手法安排兩側約十人份的座位陣列，除了消除原始長屋的僵硬，以退為進的思維也令人耳目一新。

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圖8：迎光處以玻璃屏風搭配黑色枝枒圖案，劃分櫃台區與 ＶＩＰ區，借天然光的穿透上演一場光影大戲。

圖9 : 大量木質、石紋與金色元件的運用，賦予空間摩登又沈穩的會所質感。

圖10 :「汶萊店」內以金色排柵界定機能空間，而作為基底的黑灰如何設定；用來平衡並提升細節質感的金要選哪一款色調？在事前都做過縝密的推演。

貴氣又帶點神祕的闇金美學

相較於「香港店」的夢幻自然派，「汶萊店」很明顯是另一款截然不同的「類夜店美學」。設計團隊考量強調高質感的品牌形象，大膽顛覆該類型商空常見的明亮調性，以大量的闇黑、鎏金元素為經緯，佐以天然石材、鍍鈦金屬、木質格柵、意象圖騰等語彙，刻劃天花板處與牆面造型間，各擁比例的線性序列，接著完成機能分區和豐富現場光影跌宕的層次之美。

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圖11.九十度自天花板轉折至牆面的立體格柵造型，不只展現精緻度，也成為設計師安定空間的靈魂元素。

全案更導入與私宅同級的精湛選料、工法，讓使用者在無可挑剔的情境中，深刻感受無所不在的精緻細節，而透過刻意壓暗的色溫，不只讓客人進進出出的空間瞬間沉靜下來，更有一種私人會所的隱密與尊榮感，這些包括硬體、心理、感官面的細膩設定，都讓人們在此停留的時光更加流連忘返！

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圖12 : 近窗處藉天然光的投影，帶進玻璃隔屏的黑色枝枒剪影，並與窗簾上的樹葉圖案趣味呼應。

圖13 :洗髮區側向以固定的金色金屬網區隔走道兩邊，兼具美感與輕盈穿透性。

圖14 : 多元複合媒材的靈活運用，讓多人次使用的空間，釋放源源不絕的時尚魅力。

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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