設計無限創意 源自需求

分享 facebook 【DECO雜誌】

分享 facebook 「每一次的設計，對我來說都是挑戰，也是無可取代的甜美記憶，特別是與客戶之間的深刻互動，以及彼此磨合過後的作品呈現，前者給我靈感；後者則給我成就感。」主持尚屋設計的鄭秋如設計師，一開始便這麼說。

即使是專業科班出身，但在當前男性仍佔從業大宗的空間設計圈裡，女性設計師所要應對的各種狀況明顯更多，也說明要想爭得一席之地，光憑專業與經驗遠遠不夠，還要加上體貼、慧黠、獨家審美觀、敏銳觀察力等其他軟特質，鄭秋如設計師也因此一步步打下了屬於自己的江山，更在歷年客戶的好口碑中，擦亮了「尚屋設計」的招牌。

分享 facebook 很多時候，風格流派都是消費端甄別設計師是否合適的大方向，而「尚屋設計」早年即以簡潔流暢的現代風格，吸引了大批的擁護者，但大家不知道的是：鄭秋如設計師也非常擅長操作；兼具樸雅與浪漫雙重特質的鄉村風味題材，這就要說到多年前一樁有趣的小故事！「考量現代人的生活步調與空間需求，其實我一開始的設計手法，都以簡潔俐落但強調質感的現代風為主，一來屋主不需要花費太多時間打掃，就算住了一段時間想更換家具擺設，也不致影響原來味道設定。直到有一天，一位很特別的屋主找上門，一方面他很欣賞我們對於高品質的堅持，但另一方面卻強烈要求務必要以『鄉村風』作為新家的設計主題，就這麼因緣際會下，我幸運打開了另一片創作藍海，而鄉村風居家也從此成為尚屋團隊的招牌強項之一！」

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「經常都有傑出作品在媒體上曝光，是否也曾經歷過設計人都不可免的創作瓶頸？」對於這個問題，鄭秋如設計師彷彿眼睛閃著光，她說：「空間設計往往因為使用者的角色定位不同，而必須不斷修正方向，屋主的性格喜好、機能需求固然是靈感來源，但有時候也會因為客戶的喜好實在天南地北，在整合上就必須下功夫，既要兼顧設計品味，也不能模糊以人為本的大方向！好比我們會在選材用料上格外講究，就算是很常見的材料，也會思考如何透過工藝表現，產出與眾不同的藝術性，這是空間得以歷久彌新的一大關鍵！

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此外，鄭秋如設計師也很重視售後服務，就算結了案，依然會和以前服務過的客戶們，保有不同形式的聯繫。「這是因為空間設計不只是秀創意，同時也是一份情感與溫度的傳遞，我們用心規劃的空間，每個角落都包含著設計與施作團隊，對於這個家裡每位成員的深切祝福，所以我們除了期許客戶們滿意於量身訂製的空間內容，也希望住的人，無時無刻都能感受那份溫暖的歸屬，讓家成為一座美景處處、真正有生命、能與居者全時精彩對話的；活的載體。」