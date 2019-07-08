通透軸線

【DECO雜誌】

富億設計團隊卸除流行風格以及制式格局的藩籬，重釐家人之間的生活結構，透過材質與線條與彩度的減化，以淨雅、俐落，聯袂室內的動線與機能，富億設計陳錦樹總監提及，於設計上去除一切裝飾線條，改以材質紋理或線面秩序取代。

分享 facebook

強調設計的思維成立不應被設限，風格元素的建立，應該為每一位居住者量身訂製作為出發點，企圖創造一種親密卻不令人感受窒迫的共居型態的生活場域，延續來自不同的生活情感及力量。富億設計陳錦樹總監表示：「透過體驗來感受設計，擺脫制式繁複的平面配置規範，重新思索空間與生活方式連結的當代住宅形式，讓人享受關注空間之於生活的況味。」一入玄關，循著立面隱藏櫃體，引申延續端景線條，視覺遂在進入客廳的同時，漫延開來…。

分享 facebook

透過天然石材、實木等具紋理脈絡的材料，簡化了繁複的融合過程，以俐落自然的方式呈現出空間自在而宜人的魅力。在客廳、書房、餐廳開放尺度的節點上，透過水平大面開窗的手法，讓場域的張力再次延展開來，將自然與間接光源的接續軌跡，鋪排得恰到好處，適時的製造空間宜人的溫度。TV主牆以開放式層架為背景、內藏光源設計且與書房書櫃作前後呼應、延伸的意象，同時成為量體的中心及生活能量轉換。

分享 facebook

以簡單的幾何元素，順勢堆疊並以低彩度的材質呈現空間原來的表情，在視覺上達到一致性，祥和而自然。餐廳利用材質深淺比例，透過線條的延展尺度設計，聯袂端景，將餐敘空間形塑生動而優雅。藉由空間的開放、居住者的悠適，調和這份融洽感，運用創意，營造嶄新的心境以觸及開敞生活場域的視角。

分享 facebook

單一量體及立面設計儘量力求純粹而具簡約的張力表現，透過材質的轉換，感受「設計」對於空間產生新穎的理解和組織所衍生的概念。室內幾乎盡用具石材紋理的復古地磚，係設計上為顧及豢養多年的毛孩子，可以自在的室內或跑或走或睡…開放式書房的書牆後方，以臥榻方式規劃休憩機能，讓空間更具多元化的使用機能。私密空間規劃上，則強調收納、動線的機能式設計為主題概念。以大地原色感度，定調自然、愜意的氛圍，優雅的鋪排寧靜舒適的休憩氛圍，為空間製造自主性與專屬意義。

分享 facebook

富億設計陳錦樹總監經手設計的空間裡，不以繁複的線條或顏色作為空間主題的延伸，而是以自然而靜謐的氛圍與城市景況接軌，融洽的釋出專屬而唯一的生活情感。每個元素的存在皆以居住者的生活為藍圖，透過不斷的斟酌與推敲之後，每個衍生而出的創意，放置在一個最恰到好處的位置，烘托所要表達及傳遞的設計意象。妥貼的融合看似性格不同異材質的元素，卻能和諧相處並自然而然的保持內斂而寧靜的風格。

分享 facebook