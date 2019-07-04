親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

鐵路殺警案 制伏嫌犯的「義勇哥」是八軍團班長

台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

重擘 30年老屋新生個性

2019-07-04 12:08DECO居家

【DECO雜誌】

擅於透過〝設計〞替生活解決空間問題的無界象設計張顥瀚總監，在面對此案屋齡30年時候，做了一些決定：「房間數少、收納機能不足、加上結構樑體過大且造成屋高不高、漏水問題，以及基礎工程上的種種考量，透過設計的方式，貼近屋主的生活型態，完整的構析生活情感。」

分享

規劃創意之初，張顥瀚總監重視與居住成員事前的溝通，在確實掌握各有的生活所需後，依憑專業經驗及獨到創意，細膩地規置每一處環境，整體空間的設計以現代俐落的意象為主，強調光與景、開闊與延續的空間感受，融合現代純粹的飾線，經由個性與質感的共同展現，毫不保留地將空間的舒適調性及居住者所需的生活極緻品味，表述完整。

分享

分享

設計上就原二戶打通格局進行基礎工程的結構加強、管線更換以解決漏水問題外，將原三房設計為四房，並加強以隱匿方式為主的收納機能，藉由木色的溫潤與食材的紋理，秩序性的擘畫出垂直水平的完美比例，透過立面的分割以及天然材質凹圖面的表現，作視覺上的延續效果之外，更是大方的展現材質與顏色、光影與空間的精彩魅力所在！

分享

分享

客廳部分礙於結構樑體過大，且樑下僅2米2，提到設計上遇到的問題，張顥瀚總監說：「如果天花以造型設計，會讓空間感覺壓迫，且預算會增加不少。」於是利用上下反射的原理，拉闊、延續空間感受，遂利用鏡子、金屬、格柵等材質，減化空間的厚重，同時傳達清透延伸的力量，成功化解及修飾結構樑下的高度問題，以間接光源、天花線條簡單的呈現、搭配自然光，利用虛與實的景身效果，加大視角的延續，有限的空間高度，反而成為設計之後讓人注目的空間焦點所在。

分享

分享

首先打破傳統的介面成立的區域觀念，客、餐廳區域採開放方式鋪陳，縮短視角的距離。餐廳上方天花設計，為減少樑體的厚度所造成的壓迫感，設計上遂利用鋁金屬，以導斜角、格柵方式設計，由角度的視角關係，成功的隱沒樑體的結構。

分享

藉由形、色、光影的轉換，透過有效格局、線面規劃，將空間感表現的豐渥而具價值感，成為空間與使用者之間的有形對話，形塑出深具人性色彩的場域，再利用材質的特性、顏色的深淺、對比的安排、光影的直接與間接關係，更有效的陳述場域帶來的張力及能量的完全發展，延伸而成為空間裡自然流暢的律動，而生活型態的美學，趨於完整而直接。

分享

分享

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

相關新聞

個性工業風格 重塑40年老屋新象

2019-07-03 13:49

海馬迴 Hippocampus

2019-07-02 11:28

不以風格自限 方能歷久彌新

2019-07-01 13:36

藝鑄

2019-06-30 15:56

線。空間

2019-06-27 11:50

獨創品味 混搭空間

2019-06-26 10:40

順應自然 拒絕風格綁架

2019-06-25 15:25

解構 美好生活

2019-06-24 15:31

活潑色塊 點亮沈穩大宅

2019-01-11 08:53

AZZURRA 浴間新絕色登場

2019-01-11 08:53

翫味生活逸趣

2019-01-11 08:53
看更多

熱門文章

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-03 16:57

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-03 16:57

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 16:55

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

翻譯「火鍋」 該不該由中文決定？

2019-07-02 15:03

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

趨勢大調查／從教授到學生 都具備動手做的能力

2019-07-01 09:44

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 08:53

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

上司讓你害怕? ──請教瑪德蓮

2019-06-27 08:54

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15

別再整天小白鞋啦！2019夏天必備5大「奶茶色」鞋款推薦

2019-06-30 16:00

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 11:41

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top