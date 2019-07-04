重擘 30年老屋新生個性

【DECO雜誌】

擅於透過〝設計〞替生活解決空間問題的無界象設計張顥瀚總監，在面對此案屋齡30年時候，做了一些決定：「房間數少、收納機能不足、加上結構樑體過大且造成屋高不高、漏水問題，以及基礎工程上的種種考量，透過設計的方式，貼近屋主的生活型態，完整的構析生活情感。」

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規劃創意之初，張顥瀚總監重視與居住成員事前的溝通，在確實掌握各有的生活所需後，依憑專業經驗及獨到創意，細膩地規置每一處環境，整體空間的設計以現代俐落的意象為主，強調光與景、開闊與延續的空間感受，融合現代純粹的飾線，經由個性與質感的共同展現，毫不保留地將空間的舒適調性及居住者所需的生活極緻品味，表述完整。

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設計上就原二戶打通格局進行基礎工程的結構加強、管線更換以解決漏水問題外，將原三房設計為四房，並加強以隱匿方式為主的收納機能，藉由木色的溫潤與食材的紋理，秩序性的擘畫出垂直水平的完美比例，透過立面的分割以及天然材質凹圖面的表現，作視覺上的延續效果之外，更是大方的展現材質與顏色、光影與空間的精彩魅力所在！

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客廳部分礙於結構樑體過大，且樑下僅2米2，提到設計上遇到的問題，張顥瀚總監說：「如果天花以造型設計，會讓空間感覺壓迫，且預算會增加不少。」於是利用上下反射的原理，拉闊、延續空間感受，遂利用鏡子、金屬、格柵等材質，減化空間的厚重，同時傳達清透延伸的力量，成功化解及修飾結構樑下的高度問題，以間接光源、天花線條簡單的呈現、搭配自然光，利用虛與實的景身效果，加大視角的延續，有限的空間高度，反而成為設計之後讓人注目的空間焦點所在。

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首先打破傳統的介面成立的區域觀念，客、餐廳區域採開放方式鋪陳，縮短視角的距離。餐廳上方天花設計，為減少樑體的厚度所造成的壓迫感，設計上遂利用鋁金屬，以導斜角、格柵方式設計，由角度的視角關係，成功的隱沒樑體的結構。

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藉由形、色、光影的轉換，透過有效格局、線面規劃，將空間感表現的豐渥而具價值感，成為空間與使用者之間的有形對話，形塑出深具人性色彩的場域，再利用材質的特性、顏色的深淺、對比的安排、光影的直接與間接關係，更有效的陳述場域帶來的張力及能量的完全發展，延伸而成為空間裡自然流暢的律動，而生活型態的美學，趨於完整而直接。

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