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個性工業風格 重塑40年老屋新象

2019-07-03 13:49DECO居家

【DECO雜誌】

擅於舊屋翻新.設計規劃的林永峻總監，對於舊屋的格局改裝有著極為豐富的經驗及獨特的創意，無論簡約或奢華、古典或現代，都依著居住者的生活特質加以詮釋及考量的，首要以水電.結構及建材選用等.列為最優先考慮的更改要件，舊屋的地面防水、水管管路及空調冷氣管線往往存在著許多舊式工法的規劃，為了避免水管生鏽、堵塞或破裂，建議舊管線作為更換以免日後漏水的疑慮，再來就動線、格局、機能作空間的調配，如此，便能完全消弭空間原本老舊、陰暗、機能不佳的缺點，重新賦予居宅良好而完整的生活品質。

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超過30年屋齡的上下二層透天厝建築，室內因長形格局結構，漏水相當嚴重，加上格局本身機能不足，採光不佳，希冀透過重新規劃之後，符合現在及未來的居住需求。

雅格設計林永峻總監在與屋主取得了解後，全案以工業及現代風格鋪陳。首先針對動線方面重新安排，客、餐廳以開放方式安排，無論在視覺、場域的張力都有極佳的效果。

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整體以工業及現代風格挹注生活個性。建築外觀用材色調，延續至室內客廳區域，整體以簡致的設計語彙鋪陳，透過樂土、進口石英磚、木棧板、金屬鐵件，構架出具專屬魅力的視覺意象，彰顯獨特的居家品味。

林永峻總監極為重視比例的分割；強調空間舒適，創意的重新詮釋，是不夠的，必須再就格局的分割、比例的拿捏，才能將空間比例完美呈現出來。

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室內素材的搭配與選用，保有原有及自然的基調，層次的精彩表現，在於屬性的分配、機能的營造、線面構組的完整。林永峻總監於一樓客廳在天、地、壁的使用材質上，以仿效清水模的深淺顏色，表現出低斂質蘊。設計上，將客、餐廳以開放或簡單的界定因子，讓自然光源適當被引導，消弭光線不足的缺點。同時，為求敞明雅潔，運用延續性質的造型來延續視覺效應，利用傢俬、建材的配合，讓機能性鋪設完整。尤其考慮到光影的轉換，營造出處處皆景的環境。

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樓梯下方客用浴室的門面以貨櫃屋獨特概念設計，具新潮、前衛印象。所有冷熱管線，均完全更換，透過鐵水管材質，有規律的排列，成為天花板分布的造型。二樓部分與一樓截然不同的風格，主臥將更衣室空間機能、臥眠區域及衛浴空間規劃完整，藉由舊屋翻新之後的材質、動線、顏色、格局而規劃出來現代氛圍及空間感受，承載著居住者的生活目的。

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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