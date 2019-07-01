不以風格自限 方能歷久彌新

【DECO雜誌】

分享 facebook 在室內設計圈裡，女性設計師的角色定位，有時候更為溫潤細膩、甚至宏觀廣義一些，而洪淑娜設計師的作品，恰恰就透露了上述特質。

老實說：要成就一回盡臻完美的空間創作，往往是天時、地利、人和缺一不可，而設計本科畢業；專業設計師實務資歷超過20年的洪淑娜設計師，成立頑渼設計以來對此更是深深有感，「只不過在以人為本的居宅規劃上，人和遠比天時、地利更加關鍵罷了！」她笑著說。

仔細觀察洪淑娜設計師對於不同個案的詮釋手法，就會發現不同的使用者、家庭成員組成、個別興趣喜好等等，才是左右空間形塑結論的主要變因，只不過在雙方的互動磨合過程中，適度添加材料學、光線計畫、色彩心理學等技巧運用，最後淬煉出所謂的個人專屬風格，這也間接說明洪淑娜設計師，從來不因制式風格框架而自我設限，而是深入瞭解委託客戶與基地條件的與眾不同，廣納客戶端的意見、想法，而後進行去蕪存菁的整合，跳脫複製、大堆頭的窠臼以歸納出最佳空間、生活提案。

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「對於家這樣的特定空間，設計師主觀的審美或想法都只能是輔佐，找到真正貼近使用者的味道才重要。面對住宅裝修這件事，所有屋主都會在腦中構思各式各樣的畫面，但卻不一定全都適用，設計師存在的目的，就是要從委託人五花八門的慾望流裡，過濾出對方真正喜歡；卻不一定當下能正確表達的方向或元素，所以每次接案，事前我都會花很多時間做溝通，畢竟柔軟的同理心，要比專業但冰冷的否決更容易打動人心，透過委婉引導建立彼此生活連結和共同語言，是培養雙方信任與默契的捷徑，也才有可能做出住上十年、十五年也不會膩的空間容器。」

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以近期甫完成的一棟四層樓別墅改造為例；洪淑娜設計師拆掉了原本被封平的歐式斜屋頂，讓家中立刻多出一座能隨時觀山賞雲的景觀書房外，還坐擁一整面大書牆的馥郁人文，可登梯而上的夾層遊戲區，流露森林樹屋般的童話魅力，在這裡無論說故事或室內露營都超有趣！而整體挑高的空間感也令人倍感身心舒暢。

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二樓家人共享的公領域設計，更是型隨機能的具體實踐！首先是客廳聚落的定義，有鑒於屋主熱情好客，在現場開窗採光條件、單元適當比例與機能、舒適、美感等多重考量下，設計師以乾淨、零干擾的淺大地、米白為輪廓打底，低調與窗外的光、景相呼應，而廳內除了訂製米灰色沙發，擁有多向可坐的最佳彈性外，窗前體態修長輕盈的紫絨坐榻，刻意採壁嵌於牆面的懸浮工法施作，不僅設計感鮮明、不佔空間，整個廳區也因此充滿個性美。

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與客廳開放比鄰的餐廚區也是家人、好友們經常駐留的機能、交誼熱點，但相較於客廳是男主人喜愛的簡約現代，餐廚區就融入了適量女主人偏好的新古典風韻，例如歐式中島、水晶餐吊燈等，細節處多一些精緻與時尚，卻不影響公領域整體調性，恰到好處的調味，同時不忘融入使用者真正喜好，方能避開時間標籤，歷久彌新。

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