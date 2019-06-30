藝鑄

分享 facebook 【DECO 雜誌】

本案為兩戶貫通的大坪數案型，同時擁有座落高樓層、景觀面連續大開窗優勢，因現場偏橫長格局型態，故於空間機能與單元分配，以爭取最佳化的地坪效益，並滿足三代同堂、作息步調各異的成員需求。

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規劃上首先配合獨立玄關進門路徑，將家人們共享的主要公領域，包括客廳、餐廳、多功能書房等，於屋子中段視野最為優越完整的場域，依事前精算比例逐一定位，其間透過多處造型牆、分區天花板、連續面設計、差異性地材拼接、家具和藝術品擺設等象徵性介質手法，完成全宅開揚且流暢的複數循環動線，並由此形塑自由流動光影與最富幽邃轉折的室內風景。

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接續往公領域左右兩側，延伸健身房、神明廳等副空間與主、次臥室群，而與客、餐廳隔著走道的玄關兩邊，另安排兼具休閒情調與分時實用性的輕、熟食廚房，以因應中西餐食與各種烹調喜好，打造一座機能多元、互動性絕佳且能互不干擾的跨世代低奢謐境。

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為了體現屋主品味與高質感，全案選材用料與工法上的演繹格外講究，像是串接公私領域的主動線、兼作隔間的多處造型牆、客廳電視牆、輕食區吧檯等，均以不同種類特選石材精工施作，而人們經常活動憩息的場域如客、餐廳、書房等，則換上溫暖樸實的手刮木地板，而屋主最讚賞的細節，還包括餐廳、書房區天花板以兩種反射度不同的鍍鈦金屬拼接，表現類似進退差的立體層次，就連裡層看不見的包邊收尾，也堅持使用相同材質，體現當代精湛工藝之於高端生活的無微不至。

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