線。空間

分享 facebook 【DECO TV編輯部】

馥築時尚設計湯鎮安設計總監擅長以舒適、溫馨、空間容積率較為多元的主題回應設計之於居家空間的坪效與風格，同時與所在的城市環境相互呼應。於此特別針對35年屋齡的此案，從基礎工程的要求與重建，到解決室內不良格局以及異材質的使用，都有著獨到創意與細膩工法的表現。

分享 facebook

室內約莫35坪，湯鎮安設計總監依屋主及家庭成員的生活習慣。設計之初，考量室內本身因屋況老舊，漏水問題誘發潮濕霉味，加上外牆位於迎風面的關係，除了冷熱管線全數更換，防水也加強規劃。原始格局規劃上，公共廳區過於侷促，加上格局規劃不敷使用；屋主因為從事服裝事業，往返國外頻繁，希冀主臥可以更加開闊，同時偏好時尚感受、孩房二間有足夠採光且分配比例上可以和諧、另外如能規劃和室或長輩房，以至於親友來訪可以方便暫居…等需求。

分享 facebook

分享 facebook

湯鎮安設計總監遂將規劃後的客、餐廳以開放方式表現，僅利用地材材質的不同，做為區域屬性的界定。線面的規劃上亦以導斜線、弧線的方式，除了讓視覺可以更顯開闊而無礙，更有效將光線引入。設計上保留外玄關區域，以落地推拉門扉的設定，讓空間有內外分野，同時兼具隔音、防盜的效果。從室內至陽台以同款式的木地板安排，具延伸的效果，至女兒牆旁以卵石收邊，有〝止〞的寓意。

分享 facebook

客廳沙發背後主牆以天然柚木溫潤的木色，對應TV白色特殊漆為背景的主牆透過間接光源延續弧線線條，聯袂延伸格狀孔洞造型，後方規設備櫃機能，整體不僅構成廳區的聚焦焦點，更是極具時尚流行的魅力印象。餐廳空間於展示櫃體旁安排滑門與廚房連貫，透過導斜的開放式動線規劃，有無形擴大廳區流暢的動線意象。

分享 facebook

分享 facebook

主臥空間位於廳區沙發背牆之後，利用隱藏式推拉門扉做界定，臥眠區中以淡雅的紫色安排出時尚特有的魅力氛圍，臥眠區的化妝台及櫃體設計，仿效飯店式精緻的機能性，給予休憩時候舒適的生活意趣。二間男孩房規劃上，坪數、動線、機能設計一致，利用各自喜好的顏色加以區分，客浴規劃在2間孩房中間，專屬為其使用。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

馥築時尚設計團隊透過點線面的延伸，運用單純材料、間接光氛構組空間的比例，含蓄而內斂地表達出前後景身、虛實輕重的對比關係，要求五感的感知，而非刻意創造單一的視覺效果，透過有效的設計修正室內的比例關係，讓家的存在成為身心靈安頓安適的定義。

分享 facebook