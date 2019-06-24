解構 美好生活

【DECO雜誌】

拾藝國際設計周家宇總監擅長擘劃、拆解空間有效格局，解決原有屋況缺陷、並成為日後動線、或機能、或造型優勢，「針對居住者的生活需求、整合既有空間從原有的二房，規劃為二+一房，以「無走道設計」的概念，並解決原格局動線不佳、公私領域界定不夠明確、收納不足、廚房無電器櫃設備等問題。」周家宇總監說。

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整體空間遂保留略帶溫馨暖度的北歐風格語彙與適度留白，作為連貫公、私場域的主軸，同時，在室內空間加入現代感的都會元素，藉由材料、樣式、比例的衝突，產生隨性聯想的趣味與對比曖昧的旨趣。

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拾藝國際設計團隊設計規劃上，主要以俐落的線條建立空間關係之外，讓線與面的脈絡，變成界定空間介質，周家宇總監於是透過開放式區域設計及隱藏動線開口的規劃，衍生成為空間裡俐落動線的主題表現。

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此案為25坪的室內空間，全新建築，就原有格局做動線或立面上的調整，重新配置、規劃後，賦予完整的玄關區域、且將客、餐、廚的原有牆線打開，並讓進入廚房的動線開口以隱藏方式設計，開闔之間，或獨立、或開放，讓光線無礙的穿越，增加動線的自由度。主臥替女主人增設更衣室機能、並規劃完整的次臥空間，更設計安排大型儲物櫃機能取代傳統儲藏室的區域劃分。

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玄關區域以不同地材引述內外分野，並依材質特性規劃落塵區，透過介質與客廳區域界定，衍生相對的安全感。開放式的客、餐廳中，並規劃出書房兼具客房的使用功能，透過複合式機能的設定，讓場域更具人文向度。

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空間因著不同的需求與條件而被設定，收納與實用機能的滿足後，使用者的生活才能與設計的美感平行延展，為日常生活中帶來簡單美學下蘊含的優雅韻味。其中客廳透過木作設計立面表情，成為呼應自然的一種素材的表情。空間裡運用天然鋼刷實木連貫全室，對比呼應出區域之間開放尺度，自然肌理的木紋，強調手感，同時也呼應自然能量的可貴。

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周家宇總監從居者生活習慣，解構空間。空間主要採取無走道的設計，消弭畸零及不常使用的範疇，整合出空間必要的坪效，企圖之一是創造新的生活體驗以及空間上的驚喜，私密空間規劃上，主臥更衣室設計以符合男女主人需求規劃，強調機能屬性。孩房安排以閱讀、收納機能設計出臥眠空間的需求，滿足未來求學時的需要。整體從自然、光線與材質的運用切入，焠鍊出最精簡的空間本質，開放的廳區、流暢的動線設計，讓一天的過程可以在空間充分享受一處一景，生活本該如此舒適愜意。

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