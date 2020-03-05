天台森林野起來 大隱於市的自然家屋──景觀設計師吳書原

文｜方敘潔 攝影｜張藝霖

身為專業景觀設計師的吳書原，知名代表作不少，像是台中花博植栽策畫、台北「西區門戶計畫」三井倉庫歷史建築景觀設計都出自他之手。但當我們問起，最滿意的植物景觀作品是哪件？他毫不遲疑地說：「當然是我家的屋頂森林啊！」

吳書原的家前後各有開闊的大窗引進透亮的日光，屋子的前方面溪，後方則被市郊的綠山環抱，位在台北能有這樣大隱於市的位置，簡直夢幻。「當初我們看了20、30間房子，因為喜歡周圍的自然環境，才選上這間老公寓，再自己設計改造一番。」

拾階而上屋頂空間，在眼前展開天台上滿滿的植栽，說是森林般的存在，也完全不誇張。說起對植物的喜愛，或許從吳書原成長的記憶裡就埋下種子，「台南老家有一片花園，母親很喜愛園藝花草，對於植物有種莫名的親近感。」而當我們坐在屋頂森林中聊著，吳書原的三個孩子和米格魯穿梭在花樹間跑跑跳跳，自由自在得很。在這片屋頂森林裡，自由自在的不只是孩子和狗兒，還有棲住在此地的樹、花、草、蕨類。

改變人造景觀 擁抱多樣植物生態

「芳香萬壽菊、紙沙草、檸檬桉、普賢象櫻、河津櫻、毛地黃、梅葉冬青⋯⋯」吳書原熟悉地喊著一株株品種各異的植物名稱，一連串的花樹名稱，讓我們筆記都快來不及。「大學念的景觀設計是農學院，考植物的嚴謹度就像醫學院，圖桌上放20種物種，跑圖桌辨認被大家捏爛的一小角植物葉片，還要背拉丁學名。」吳書原謙虛地笑說，雖然比不上合作過功力深厚的植物學家，但對植物如數家珍，的確是身為景觀設計師的基本底子。

在先前策畫台中花博植栽的過程中，吳書原曾與行政院農業委員會、林務局、辜嚴倬雲植物保種中心、國立自然科學博物館等跨機構合作，也讓他對台灣先天優越的氣候環境和後天保種與農改實力深有感觸，「台灣有1萬多種物種，是冰河時期後期世界上很重要的物種資料庫，因為是北回歸線經過的海島，加上劇烈的地形高度變化，台灣超過3,000公尺的高山有200多座，伴隨著氣候變化和植栽群像，衍生出很多特有種。我們的植栽數是全世界第一名的豐富，明明有1萬多種植物，但過去台灣這40年，因為產業結構的關係，常用的景觀植物只有30、40種，非常可惜。」

擁有在台灣打下的景觀及植物紮實基底，加上英國AA建築聯盟學院景觀碩士及於倫敦多年工作的學經歷，讓吳書原對於景觀植物的觀念，有著遠多於視覺感官的深刻認知。「台灣的景觀設計是從園藝過渡出來的，我的想法就是要跳脫過去這領域40多年來，大家對塑造人造景觀的態度，我們過去都只是為了人的視覺，整理成花團錦簇的樣式，但這是沒有生命的，不會跟著四季變化。花園最重要的就是提供植物的棲地，從土地長出來的植物花樹，才是最真實。」

物種均衡的野派花園

屋頂花園完全是他個人景觀植物哲學的實踐，「現在屋頂植物們生長的樣態，就是我理想的樣子！我喜歡它們物種多樣的奔放感，甚至可以成為生物的棲地。因為後面是山，前面是溪水，鳥、蝴蝶、蜜蜂會在這裡棲息，像是跳島的概念。」在吳書原心目中，如果家家戶戶都可以將屋頂變成如野放般的植物棲地，自然就能吸引飛鳥等自然生物，成為環境生態一環。

讓我們驚訝的是，花草間居然沒什麼飛蟲或蚊子……

（完整內容請見《 LaVie 》2020年3月號）

吳書原

畢業於英國AA建築學院，為英國皇家景觀建築師協會副會員（ALI）、目前於文化大學環境設計學院建築系擔任助理教授，在倫敦及台北已累積多年跨國之工作資歷，執業尺度包含都市、住宅開放空間及公園之規畫與設計，期許以在倫敦多年之經驗，豐富的國際視野為業主提供新的觀點及動力。