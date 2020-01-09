突破大氣層的品牌美學 星宇航空如何打造飛航精品感？

文｜張以潔 圖片提供｜星宇航空、大禧堂

搭飛機，你最注重的是什麼？答案可能會一分為二：安全或價錢。品牌之於航空業，在台灣仍有許多發展空間，但星宇航空卻反其道而行，用品牌美學與社群經營，未開航即話題不斷。

浩瀚星宇，北極星亙古閃爍，懷抱夢想的探險者們，在星光的指引下找到方向。

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2018年5月，張國煒召開星宇航空（STARLUX Airlines）成立說明會，一開口就高調宣示：「我回來了！不只我回來，而是張國煒帶著星宇航空回來了！」十年磨一劍，成立不到兩年的星宇航空，早已練就一把利劍。澳門、峴港、檳城三航線的首航機票，11分鐘內全部售罄，更登上CNN報導，以「哈姆雷特」形容其橫空出世。王子復仇記早已被媒體寫成老梗，張國煒不斷對外說自己不是王子也沒有要復仇，他已進化成國王，要把星宇做成精品品牌，成為台灣的阿聯酋。

所有設計一定要夠國際

「當初marketing就設定在高端精品，努力把星宇精品化，反覆思考、測試，光是logo和機身塗裝，就修改了5、60次才定案。」星宇航空公關長聶國維說。設計找來大禧堂廣告執行創意總監莊禧善，他和張國煒的結緣，可以回溯至2013年長榮航空金城武「I See You」形象廣告，「和K董（張國煒綽號）合作很多年，不需要多說什麼，他跟我說精品，我們想的就是向世界接軌，一定要夠國際，他很討厭一看就是很local的東西。」

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星宇的logo由英文字S的變形和北極星組成，S的形狀來自飛機的翼尖整流片，兩端連在一起則是無限的符號，象徵飛機兩地往返；北極星則是張國煒對父親的崇敬、情懷。「星宇是全新的品牌，但我還是灌了過去的故事在裡面。」莊禧善希望從張國煒到最底層的員工，都會覺得這個logo是有意義、有血有肉的。

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2019年7月公開logo、9月亮相飛機塗裝，嶄新的航空品牌逐漸累積網路聲量。聶國維分析，星宇的粉絲累積有幾個階段，第一個是「張國煒粉絲團」，由死忠「K粉」自發組成，當時人數大約3,000∼4,000人；真正的快速成長是10月初的制服發表會，由林尹培設計的制服兼具前衛與復古，圈粉K粉也壯大了「星粉」。

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越趨高漲的人氣，在10月底張國煒親駕A321neo飛機回台衝上顛峰，同時星宇也發起了「星宇照飛機」活動，廣邀粉絲一起加入攝影行列，「每一張我們都心存感激。」聶國維說，很多人說星宇很會操作社群，但星宇經營粉絲團並不是討粉絲歡心，只是真誠地和社會發表籌備公司的過程，「K董常常自己去粉專留言，但其實他留的言都中規中矩，都是講他在做的事情，星宇有什麼不能跟人家講的嗎……（完整內容請見《 LaVie 》2020年1月號）

CREATIVE IDEA

1.做一個從零到有、從台灣出發的國際品牌，所有的設計都要夠國際，不能讓人覺得還是很在地。

2.經營粉絲團最重要的是真誠，星宇一路以來都在臉書真誠地分享籌備公司的點點滴滴，出發點不是在討粉絲歡心。

3.星宇定位在高端精品，不追求價格戰，要讓搭星宇跟想買愛馬仕包包一樣，機票比別人貴，但差價要讓人負擔得起且物超所值。

BIZ NUMBER

24 萬

星宇正式成立前，2017年11月30日就已開設官方粉絲專頁，至今粉絲數高達24萬，未開航就先創造話題。

3,000 萬

長達4分40秒的「StarWonderers星探者」機上安全影片，星宇花費2年、3,000萬製作，5天內觀看人次突破百萬。

6 分鐘

2019年12月16日上午11點，星宇開賣首航機票，5萬人同步搶票，三航線銷售一空，以澳門6分鐘最快，峴港9分鐘、檳城11分鐘。