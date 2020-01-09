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押寶新世代 風雲人物大預測

2020-01-09 09:25LaVie

採訪整理｜張以潔 圖片提供 ｜各單位

新的時代，新的世代，新的期待！正所謂慧眼識英雄，我們邀請電影、音樂、舞蹈、文學、設計、建築六大領域創意人前輩，跟著他們的洞見，預測新世代風雲人物，搶先看見準備發光的新星。

易智言推薦　展露個性的新銳導演

我一直相信電影不是真空產生的，即便是作者論的電影，作者也存在時空裡面，闡述自己對時空的特別感受。吳季恩有個暱稱叫「短片小王子」，到處拍短片到處得獎。他非常聰明，作品裡有一種年輕人的活潑跟輕盈，會用很簡單的方式，講深刻的感覺，也會用很輕鬆的筆觸，描寫複雜的情緒，像是《翔翼》就用大量的畫面，描寫小孩失去親人的成長故事；明年將拍攝短片《赤島》，也在公視旗艦大戲《天橋上的魔術師》擔任編劇。他的作品到處留白，講的東西簡簡單單輕輕鬆鬆，可是你看完了以後，內心裡會有沉澱與反響，片中的情緒會跟著你離開戲院。

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曹仕翰的作品厚重，像樹根往下探觸到很深層的東西。《無法辯護》以公設辯護人為主題，法律已經很難寫了，他還挑一個這麼冷門的職業；入選法國克萊蒙費宏短片國際競賽單元的《春之夢》，他才幾歲的人居然拍老兵？正在製作的長片《南方時光》描寫九○年代台灣社會變動，也已入選2019年金馬創投。他在年輕人裡有一個很特別的體貼，希望能夠跟觀眾清楚地溝通，用最平實的語言讓大家了解。每個時代能留下的創作者，都是有看到個性的人，我們在台灣新電影浪潮看到侯孝賢、楊德昌、蔡明亮的個性；這兩個人，等到將來技術更熟練、對人生的歷練更深刻，他們會被看到，因為在年輕的時候就已經展現個性，那是無可取代的。

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黃子佼推薦　不斷讓我驚喜的音樂人

台灣音樂有幾個大型獎項，KKBOX風雲榜、金曲獎、金音獎，但現在卻好像有點一分為二，得KKBOX的唱不進金曲，但得金曲的又有多少可以在市場持續生存？音樂生態要健全，必須要所有人都一起好。我不是單曲時代的人，要過我這關，要每一首歌都好聽，不然我不會推薦。李權哲的每一張專輯、每一首歌都沒有讓我失望，我到現在還沒有見過他，因為他大部分時間都在美國。他的音樂風格很跳tone，沒有極限，唱得好、寫得好，封面設計也很有巧思。首張專輯《醒著不醉》入圍過金曲新人，接著他用「雲端司機」的藝名推出《低成本專輯》，這就讓我覺得很有意思，我沒有想過還可以這樣玩，是很有想法、很有文采的音樂人。

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微酸的偷窺狂是會讓我笑的團體，老實說綜藝節目做久了很難被取悅，很多梗都已經聽過了，但他們卻可以讓我笑出來。我對他們是一見鍾情……

（完整內容請見《LaVie》2020年1月號）

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LaVie

《La Vie》為台灣第一本設計理想生活的美學實踐誌，引介國際設計美學趨勢，內容涵蓋「Lifestyle生活風格、Aesthetics美學、Vision觀點、Industry產業、Entertainment娛樂」五個核心領域。 在過去帶領讀者實踐生活美學的10年裡，La Vie連年榮獲金鼎獎最佳時尚與生活雜誌等多樣獎項的殊榮肯定，未來La Vie也將持續帶領讀者用設計改變世界，THINK GLOBAL ･ DESIGN TOMORROW！

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