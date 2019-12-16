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與時間拚搏一生的人 修錶師王進龍

2019-12-16 08:31LaVie

文 詹筱苹 攝影 林政億

台灣不像製錶王國瑞士，擁有強大的歷史文化底蘊和製造基礎，可以完成設計到製造的精密錶工藝，但有一位非常出名的修錶師王進龍，再老舊的古董錶，只要到他手裡都能起死回生。他花了一輩子鑽研錶，時間對他來說是具象的錶，也是埋在老錶裡精細的工藝脈絡。

台灣鐘錶界有一位奇人，想找有歷史、有故事的品牌古董鐘錶，內行人都知道來一趟台北松山的王永昌鐘錶就對了。

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修錶師自己的時間

修錶師王進龍，16歲踏入這行，「那個年代家境不好，年輕人都非得學有一技之長，剛好親戚開錶店就去當學徒，根本談不上是興趣或喜歡。」當時從打雜開始做起，想要實際做維修，師傅只會給你零件粗的鐘做練習，「錶這麼精細，師傅當然不會讓小學徒動手，技術也不想這麼快就讓人學走，只能下班後自己慢慢摸索。」而且40多年前的小鐘錶店，哪有可能修到數十甚至數百萬的好錶，看到的品項多半是名不見經傳的雜牌錶，有品牌頂多就是鐵力士或東方霸王錶，偶爾能修到SEIKO已經很厲害。

直到五、六年後，自己開店才有機會接觸到比較厲害的東西，「當時有人送來上百年歷史的古董錶，一打開看真的被嚇到，百年前科技不發達，但怎麼能到現在還走得又好又準。」這下子可好了，原本只是小鐘錶店賣錶做維修的王進龍，對老錶點燃無限的好奇和興趣，開始想方設法蒐集老錶回來研究。「當時做師傅哪有錢，只能買人家拆裝過的機芯。」

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因為老錶外殼是真金，熔金後很值錢，商人看不懂的機芯，想當然就變成廢零件，反倒是王進龍眼裡的寶，就這樣收集很多也摸很多，直到出國發現專賣古董的店家簡直是寶庫，興奮地帶了一些回來整理，放店裡角落跟著新錶一起販售，居然還有人買，就這樣規模逐漸擴大成現在的專業古董錶店。也練就他一身無人能敵的好功夫，這個形容很狂，卻一點也不矯情，他能瞄一眼就知道是什麼錶款，即使這一兩百年累積的款式和類型極廣，他幾乎都看過或摸過。「真假錶一定看得出來，畢竟錢要出去貨才會進來，買錯就是割肉之痛，當然不能有任何閃失。」他甚至沒有不會修或修不好的錶，差別只是「有些錶價值不高，如果要花十天半個月才能修好，投資報酬率太低我就會直接放棄。」

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藏在錶裡的時間

對一般人來說，時間在錶面上，但對王進龍來說，時間卻藏在機芯精密的結構裡。

「現在製錶有CNC 加工機，和三軸、四軸、五軸加工器，從車零件到拋光丟進機器就能搞定，但百年前的製錶工藝沒有設備、沒有電腦輔助，工作母機也很傳統。居然有辦法想出並做出這些的巧妙設計，是非常浩大的工程。」以工藝來說，老錶的複雜度高， 現代的新錶則是在這個基礎上玩多樣化，功能多半是拷貝以前，換上新的元素、材料和造型，讓大家有耳目一新的感覺，「老錶從材料到設計都比較傳統，當時製錶的初衷是要你用一輩子甚至可以傳家，所有零件一定要耐用、打磨精細。」他用細小的鑷子夾起一根超微小的螺絲，這是一款百年懷錶裡的零件……

（完整內容請見《LaVie》2019年12月號）

王進龍

王永昌鐘錶店老闆，16歲踏入鐘錶行業至今已40多年，以古董錶買賣維修為主要業務。店名王永昌讓大家常誤會老闆另有其人，其實是開店之初店名取作永昌，但太普遍後來為了區隔加上自己的姓氏，很多人不知道這段脈絡的客人，會直接以永昌稱呼老闆，讓他在鐘錶界多了另外一個響亮的別名。

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LaVie

《La Vie》為台灣第一本設計理想生活的美學實踐誌，引介國際設計美學趨勢，內容涵蓋「Lifestyle生活風格、Aesthetics美學、Vision觀點、Industry產業、Entertainment娛樂」五個核心領域。 在過去帶領讀者實踐生活美學的10年裡，La Vie連年榮獲金鼎獎最佳時尚與生活雜誌等多樣獎項的殊榮肯定，未來La Vie也將持續帶領讀者用設計改變世界，THINK GLOBAL ･ DESIGN TOMORROW！

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