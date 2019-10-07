微型文創挑戰規模化 印花樂從創投種子輪再出發

文 方敘潔 攝影 張藝霖 圖片提供 印花樂

台灣土生土長的微型文創品牌，能夠走得多遠？開設獨立店鋪、垂直整合邁向規模化量產、獲得創投資金挹注、甚至以邁向國際為品牌目標，聽來每一項都不簡單，而創立滿十周年的「印花樂」，在三位七年級生創辦人邱瓊玉、沈奕妤、蔡玟卉的同心協力之下，卻已經拓出一條越來越清晰的道路。

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回看十年前，金融海嘯情勢正嚴峻的2008年，印花樂才剛剛創立。十年過去，這個當初因為拿到教育部創業補助而成形的微型文創品牌，在創辦團隊邱瓊玉、沈奕妤、蔡玟卉從兼職做起的一路努力之下，2011年在大稻埕開出第一間實體店鋪。自此開始全心投入的三人，從完全看不懂財務報表，到今年四月初獲得電商平台Pinkoi及心元資本聯手的創投基金，成為台灣第一個獲得創投挹注的微型文創品牌。而這半年來，印花樂因為這筆創投資金的投注，又產生了哪些不同的變化呢？

內部變動磨合 不躁進的持續成長

「你們現在來訪timing正好，剛好是我們拿到創投資金，在花錢布局的階段」，身為創意總監的沈奕妤笑說。話說雖得輕鬆，但在進一步聊起這段時間以來的變化時，她還是忍不住先提醒，「大家提到新創通常會想到飛速成長的科技產業，但在文創產業中，我們的期待不是猛爆型，而是不躁進的保持成長。」

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對印花樂團隊來說，下決心希望引進外部的策略性投資，著眼的不只是金錢，品牌執行長的瓊玉說，「我們想找的是再成長的資源，資金之外，更重要的是經驗值。」從去年起陸續與三家創投接觸，後來決定與Pinkoi合作，一方面是感受到彼此在同條船上的共識，另方面也考量到往通路垂直整合的布局。

而這段時間以來，相對顯性的變化還是在公司內部。「從上半年到現在，是我們近期人員流動率最高的階段」，主理公司財務與人資的蔡玟卉坦言，雖然人員變動期不會只是單一因素造成，但公司更加積極迎向成長的當前，的確與員工有重新磨合的必要。談起適任的人才特質，邱瓊玉補充說明，「我們會希望同事是喜愛挑戰、變化、和新知的，有自主性，而不過於依賴慣性行事。」

從三人創業到現在30多人團隊，對內的品牌理念溝通更加重要。圖為蔡玟卉（左）、沈奕妤（中）、邱瓊玉（右） 分享 facebook

從三人創業到現在團隊共有30多人，所謂的企業理念和品牌文化，不再只是少數人間的默契，特別是在這個積極布局的時刻，要如何確保夥伴們可以帶著相同的願景一起工作？邱瓊玉特別有感地說，「以前覺得太常談理念會煩，但現在發現不斷的溝通是非常重要的事。」為了讓夥伴們更能認同品牌文化，從四年前開始，印花樂更每年舉辦「共識營」……（完整內容請見《 LaVie 》2019年10月號）

BIZ NUMBER

30人

由3人創業開始，目前團隊已成長至30多人。

40家

目前全台有7間店，以及40多家銷售通路。

100+家

累積合作企業超過100間。