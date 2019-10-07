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屏東的單車慢速度──蔡瑞珊的深度文化與潮流路線

2019-10-07 09:14LaVie

文 詹筱苹 攝影 謝孟伶

2018年12月底，南國青鳥在屏東市孫立人行館開幕， 2016年才第一次到屏東的蔡瑞珊，為了更認識這個城市，書店一開幕就替自己準備一台美得要命的單車，作為自己在這裡重要的代步工具。

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「屏東市很小，但每個景點靠走路太遠，搭計程車又不經濟，騎單車的路程最遠也只有15分鐘，就算沒有規畫明確的自行車道，但馬路上即便週末人和車都很少，很適合騎車。」她形容屏東是一個「既都市又鄉下的城市。有新建築的外觀，生活的節奏又很緩慢、舒適、親切，每次來之前總覺得一趟車程好遠、時間都要泡湯了，但一抵達馬上會覺得還好來了，工作忙昏頭的時候，很需要給自己像這樣慢下來的空白。」

才半年已經對附近店家如數家珍，旁邊有這裡最大的中山黃昏市場、滿滿排隊人潮的蔥油餅、紐西蘭夫妻開設的好咖啡和在地食材甜點，她全都去過好多次。很奇怪的是，南台灣明明機車才是主流，蔡瑞珊卻偏偏選單車？「我大姐國中時，騎摩托車受傷，從此摩托車禁令變成家人間的默契。」在台北，她也習慣騎單車在家附近採買，就算曾經兩天被偷兩台車，還是沒打消她擁有的念頭，只好故意選一台破舊的代步工具。在屏東能再次擁有一台漂亮的單車，真是讓她開心極了。但這裡夏天好熱又好曬，能騎單車嗎？「戴上帽子、路程縮短還是照騎不誤，不過我還是最喜歡這裡的冬天，」每次穿著厚重的褲襪和羽絨外套南下，一到站就能立刻換成夏季模式，不騎單車享受一下難得宜人的溫暖豈不是太可惜。

屏東推薦地點

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永勝5號

屏東作家郭漢辰很喜歡張曉風的作品，得知勝利新村的永勝巷5號也就是張曉風故居翻修，拿出自己畢生積蓄接下，他認為這是張曉風成長的重要環境，應該讓文學創作在老屋延續，……（完整內容請見《LaVie》2019年10月號）

蔡瑞珊

2016年創辦「青鳥書店」，是第一間以選書人為主的自由書店，2017年拍攝10支紀錄片《時下行者》， 2018年底於屏東開立「南國青鳥」，2019年於台北策畫「文心藝所Ⅰ青鳥」、「和平青鳥」書店，於秋天在大稻埕開立永久的據點「青鳥居所」。期待未來能用一間小書店，實現屬於華人世界的書媒體。

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LaVie

《La Vie》為台灣第一本設計理想生活的美學實踐誌，引介國際設計美學趨勢，內容涵蓋「Lifestyle生活風格、Aesthetics美學、Vision觀點、Industry產業、Entertainment娛樂」五個核心領域。 在過去帶領讀者實踐生活美學的10年裡，La Vie連年榮獲金鼎獎最佳時尚與生活雜誌等多樣獎項的殊榮肯定，未來La Vie也將持續帶領讀者用設計改變世界，THINK GLOBAL ･ DESIGN TOMORROW！
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