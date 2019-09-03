首次群眾募資挑戰K2的台灣登山家──專訪呂忠翰、張元植

文 詹筱苹 攝影 張藝霖 圖片提供 張元植、陳德政 場地提供 AMOUTER 戶外人

今年4月，台灣第一次以群眾募資形式，由社會文化觀察家詹偉雄發起的「張元植＋呂忠翰 K2 Project 8,000 攀登計畫」正式展開，目的是為了讓兩位台灣冒險家，能有足夠的金援，安全挑戰世界最難攀登的8,000公尺巨峰—喬戈里峰（K2）。募資和8,000公尺遠征都結束後，到底這場轟動登山界的群募計畫帶來了哪些改變？

呂忠翰（左）與張元植（右）背後的地圖是詹偉雄的收藏，兩張都是K2，左圖是從基地營望向K2，並以紅線標示出四條可攀登K2的路線，他們這次選擇最右邊的傳統路線；右圖則是俯瞰圖，可以看出K2在區域中的相對地形。 分享 facebook

截至5月底，也就是不到兩個月時間， 「張元植＋呂忠翰K2 Project 8,000攀登計畫」活動共募得台幣622萬，協助募資的團隊包括詹偉雄、格式設計等人，也在募資結束後全部退場，留下臉書粉絲團讓兩位登山家繼續經營，而他們5月先完成世界第五高峰高度8,485公尺的馬卡魯，作為攀登K2前的高度適應，並在6月14日正式出發挑戰K2，原先預計7月中完成攻頂後8月底返台，但今年因為雪況不佳，只到海拔8,200公尺即撤退（世界第二高峰K2海拔為8,611公尺）放棄攻頂，為這場募資劃下句點。但這並不是結束，而是整場募資核心冒險精神的開端。

要從和平協議廣場轉進K2基地營的路上，需要花七天的步行時間，沿途都是白茫茫的冰河地形，有走過雪地就知道，這種路面非常難走，再加上肩背重物，很容易跌倒，張元植和阿果居然能步伐穩健又健步如飛。 分享 facebook

意外的募資計畫

攀登K2，並以馬卡魯作為事前高度適應的行程，本來就是他們兩個人今年的預定計畫。去年11月，偶然和張元植一起爬山的詹偉雄，一聽到兩人要前往世界最難攀登的K2挑戰，決定發起募資活動，直到4月計畫才正式啟動，張元植說：「本來就預計以最低成本去爬山，但有資金支援，我們兩個人都可以各請一位雪巴，這比較像保險的概念，如果只夠請一個雪巴， 我們其中一個在山上發生問題，救援就會出現麻煩。」但已經完登五座8,000巨峰的呂忠翰（阿果）開玩笑的說：「我們太習慣低成本的模式，什麼都自己來，這次請了兩個雪巴，反而讓他們覺得，第一次有人付我這麼多錢又不用做事。」別看他們兩個講得輕鬆，這次陪他們一起前往做現場記錄的作家陳德政觀察：「他們為了要無氧攻頂，當同隊的其他人，都在基地營休息時，他們得再上山多做一次高度適應。」

兩面都是為這次集資製作的旗幟，旗幟上印滿2,291位贊助者的名字，原本預計攻頂時所有人的名字都會出現在山頂上。 分享 facebook

沒有征服K2的生命課題

當募資結束，總計2,291人參與這項計畫，行前有這麼多應援活動，最後卻沒有征服K2，對他們兩個來說，勢必是一場回來後必須面對的壓力，張元植很坦白地說：「一開始會很嚮往完登K2，在台灣登山史上留下美名，但爬山還是要回歸自己內心真正的想法。」身經百戰的阿果則說：「我們作為職業登山家也有自己的想法，募資計畫的核心概念，是讓更多人開啟對探險和冒險的想像，這只是一個開端，我們只要專心做原本在做的事，就是一種正向的回應。」講白一點，就是他們真的很做自己，也沒有因為壓力讓自己的判斷失準，阿果說：「我比較怕死，做判斷也比較保守。」張元植簡單的解釋今年沒有攻頂的狀況：「海拔8,000公尺以上有一段叫『瓶頸』的路，它是40多度的雪坡，再往上就是冰塔，那裡的積雪高度到胸口，雪質又非常鬆軟，不斷發生小雪崩，這種情況不可能在短時間內改變，才選擇撤退。我們評估，過幾天再攻頂90%的機率狀況還是很差，5%賭一把衝過去就攻頂，最後5%就是引發雪崩滅團……

（完整內容請見《 LaVie 》2019年9月號）

呂忠翰

台灣攀登界的高手，已成功登頂迦舒爾布魯木二、布羅德、馬納斯盧、南迦帕巴、馬卡魯峰五座海拔8,000公尺以上高山，是台灣目前的紀錄保持者。

張元植

平常工作是高山嚮導和協作，並在嘉明湖擔任山屋管理員，挑戰過五座海拔8,000公尺高山，成功完登布羅德和馬卡魯峰，是台灣登山界極具潛力的年輕人。