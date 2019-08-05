國營老品牌玩出新態度──循環經濟的創意新平台「台電文創」

文 方敘潔 圖片提供 台電文創、衍象設計

提起台電，會想到什麼呢？夏天吹冷氣、電費、還是各種發電廠，怎麼想似乎都很難跟文化或創意連上關係。但從去年台電股東會上掀起矚目的「人孔蓋煤灰陶瓷吸水杯墊」紀念品，到今年文博會上居然出現了名為「台電文創」的展位，霓虹燈牌加上設計感十足的礙子牆面，一時成為拍照打卡熱點，到底所謂台電文創賣的是什麼名堂？就讓我們一起解開謎底！

台電，文創，這兩個看似毫無關聯的單詞，出乎很多人意料的，合體成為近一年多來討論度漸升的嶄新品牌「台電文創」。出自於國營的台灣電力公司旗下，但這個由新事業開發室（後簡稱新開室）發起的台電副品牌，卻又走出與我們印象中作風傳統國營單位完全不同的調性。

目前於台電大樓展出的《新存在．循環製造》，俐落明亮、資訊清晰的展區規畫，肩負起對民眾與對內部同仁的品牌概念溝通任務。 分享 facebook

首先，是去年夏天出現在台電股東會上的「人孔蓋煤灰陶瓷吸水杯墊」紀念品，結合生活常見人孔蓋的造型，和運用火力發電廢棄煤灰製作的再生材質，一只小小的紀念品就讓人眼睛一亮。原來，這就是出自台電文創的初試啼聲之作，「『台電文創』成立的主因就是希望能拉近和民眾的距離」，一手催生這個品牌的新事業開發室文創事業課課長張小燕開門見山地說。

台電文創與C. L studio聯名合作，以使用過的廢棄礙子為材料，創造出充滿手作風格的礙子燈座。 分享 facebook

身為國營企業，又是提供民眾生活基本所需的電力，一直以來都和民眾之間有種既親密又疏離的微妙關係，新開室主任蔡英聖坦言，「供電是政府也是台電的責任，民眾和台電實際接觸的機會，大概也只有跑申請流程的時候。但我們希望能降低機關化的感受，透過台電文創這個品牌，找出台電和日常生活之間更多的連結性。」有別於其他商品或品牌初創時，希望搶攻知名度，台電文創的難題恰恰相反，沒有人不知道台電，更將電力供應視為理所當然。因此，光是先要怎麼從日常裡找出有意義的「獨特銷售主張」(Unique Selling Proposition, USP)？就是一大挑戰。

以循環經濟的眼光重新審視發電廢棄物料，都能成為upcycling的新材料。圖中分別為日月潭水庫的底泥，以及水湳洞材料倉庫堆積的退役礙子。 分享 facebook

鎖定循環經濟 作為品牌主調

透過盤點內部資源與訊息後，新開室收到的其中一項任務是：去化發電廢棄料，而其中待處理量最大的就屬火力發電後產生的煤灰。其實，台電已經研發出將全煤灰作為管溝回填、或海岸築堤材料，但是處理花費仍高，默默做也少了些公關效益。「我們想過，如果台電的文創只是做加上台電logo的一般商品，意義不高、市場上也不缺這種品項。但如果能從『循環經濟』的角度，運用煤灰來製造，應該更能傳達到我們想溝通的訊息。」蔡英聖分析起當初定錨以「循環經濟」為品牌核心的過程。

台電文創現身今年文博會，充滿潮感的設計風格，讓許多民眾耳目一新。圖為文創課團隊與支援夥伴，以及催生台電文創的甫退休副總。 分享 facebook

早在參加今年文博會之前，其實2017年底，台電文創就曾參加過亞洲手創展（Pop Up Asia），「別人參加是想讓參觀民眾多認識，但我們一心只想著要怎麼去搭訕、認識同場參加的設計師，不過也因為很多人乍聽台電文創這來頭，覺得太莫名其妙，常常碰了一鼻子灰

（完整內容請見《 LaVie 》2019年8月號）

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BIZ NUMBER

73年

創立73年的台灣電力公司，旗下首度成立以文創為導向的專屬部門。

3人

成軍1年的迷你3人團隊，透過參加實體展覽，與設計師的聯名合作，成功創造品牌聲量。

70%

以循環經濟為品牌核心，將火力發電廢料煤灰再生使用，產品加入煤灰混合比例已可高達70%。