對音樂祭最有愛的設計團隊──專訪洋蔥設計創辦人黃家賢

文 方敘潔 攝影 蔡耀徵 圖片提供 洋蔥設計

透過網路和洋蔥設計創辦人黃家賢提出專訪邀約時，那一頭的他爽朗地立即拋來訊息，「好呀，我們應該是全台灣做最多音樂祭設計的。」這句話不需要什麼官方統計來佐證，光是列出洋蔥設計近幾年設計過的音樂祭名稱，就足以說明一切。TAKAO ROCK、虎山音樂祭、愛愛搖滾帳篷音樂節、黑鄉作樂音樂節等等，專訪當天在洋蔥設計的工作檯上，黃家賢隨手攤開創作過的音樂祭主視覺海報就是一大疊！

光是列出洋蔥設計近幾年設計過的音樂祭，洋洋灑灑就可以見得對音樂的熱愛。 分享 facebook

「我從17、18 歲開始聽搖滾、龐克、後龐克，類型很廣，一直在變，從主流聽到齊柏林飛船（Led Zeppelin） 就回不去了」，在開始訪問之前笑稱自己容易害羞的黃家賢，一聊起音樂和設計就停不下來，為什麼會開始做音樂相關設計，其實也和自己玩音樂有關，「我最早做音樂設計就是從幫『泥灘地浪人』做專輯設計開始，因為在那之前曾經在巴西瓦里樂團中擔任吉他手，還一起參加野台開唱與海洋音樂祭演出，所以認識了泥灘地浪人的團長David。」

那段當吉他手的日子，熱血得不得了。黃家賢曾和幾個樂團擠在一台租來的小巴士，從紅葉溫泉輪流開車直奔野台開唱，「車上冷氣都壞掉， 大家一邊開玩笑聊天，開到了就直接上場表演！」愛聽音樂、玩過團、喜歡跑音樂祭的黃家賢，陸續為角頭音樂的脫拉庫、四分衛做過幾張很有梗的專輯裝幀設計；加上洋蔥設計的夥伴們幾乎都愛音樂，放眼看去同事們電腦旁就擺著吉他，年年都衝Fuji Rock 的也有，「我們這裡上班隨時都放音樂，對面景美女中的教官還以為我們是網咖，哈哈」，這麼愛音樂的設計團隊，台灣大概也不多，連連受邀為音樂祭操刀主視覺等設計，看來完全是再自然不過的事。

白鴿一腳踩上東尼虎頭頂，童趣的畫面潛藏著黃家賢引用文化icon 的脈略巧思。 分享 facebook

強度至上 看一眼就讓你被打中

從專輯設計到音樂祭主視覺，乍看之下都是音樂相關，設計時考量的眉角應該也很相似？「其實很不一樣，做設計每一種載體都不同」，黃家賢毫不猶豫地回答，「專輯是完整的experience，封面本身可能不會講太多，但要跟歌曲組成一個小宇宙的完整度；音樂祭講究impact的強度，主視覺就是要讓你看一眼就被打中。」

要讓音樂祭的主視覺強度夠，又能在一眼瞬間擄獲主要客群目光，說起來簡單，其實難度一點不亞於專輯設計，「要抓到調性是最難的，尤其是台灣很多音樂祭都是『綜合性』，不限特定音樂類型，同質性有時候會比較高」，黃家賢接著解釋，「所以通常音樂祭團隊會想一個梗，那個調調就代表了這個音樂祭全部的『個性』和『賣點』，主視覺會變得非常重要， 因為主視覺會為整個音樂祭的精神和性格定調。」

為了活化南港瓶蓋工廠而舉辦的黑鄉音樂祭，進而設計出工廠黑手套的多層涵義主視覺。 分享 facebook

相對於很多商業品牌或企業，可以提供完整的行銷策略和資訊，讓設計團隊參考再延伸出視覺設計，因為音樂祭的團隊組成和編制等原因，很難提供非常完整的策略訊息，但這並不代表音樂人們沒想過

（完整內容請見《 LaVie 》2019年8月號）

洋蔥設計

成立於1999年，作品橫跨多個領域， 喜歡設計、字體、貓、搖滾樂。曾獲金曲獎「最佳專輯裝幀設計」獎、德國紅點、香港環球設計大獎、亞洲最具影響力設計大獎、台灣金點設計等獎項。也曾入圍葛萊美獎最佳唱片包裝。