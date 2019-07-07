台灣群眾募資的下一個盛世趨勢？從募資平台到提案品牌的真心話

文 方敘潔

圖片提供 各單位

短短七年之間，台灣群眾募資從草創階段逐步成長，2018年度，集資金額破千萬的提案多達16件，參與募資人次突破10萬，總募資金額也大幅成長至12億元。隨著提案類型的越加豐富、行銷模式的變化發展，台灣群眾募資的下一個盛世將會走向何方？又有哪些趨勢正在成形中？

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群眾募資（crowdfunding），這個從2011年在台灣開始出現的名詞，隨著隔年嘖嘖、flyingV等知名募資平台陸續創立，也讓許多充滿創意的提案團隊與熱愛新鮮事物的贊助者紛紛投入。將近七年多的時間過去，群眾募資平台經歷了草創、市場自然篩選、進入相對穩定的時期；而提案者與贊助者生態也逐漸演變出一番新的局面。

群眾募資在台灣從小眾到廣為人知，到2014年太陽花學運在flyingV上集資登廣告，因公共議題的特性，引來高聲量的媒體效益；隨著近幾年公共議題募資案數量減少，連帶減低群眾募資在大眾媒體的討論度，因此讓許多人以為台灣募資市場不若盛況。然而，根據「群眾觀點」發布的《2018 台灣群眾集資年度報告》顯示，2018年度，集資金額破千萬的提案共有16件，是2017年度的兩倍；去年度參與募資人次突破10萬，也是繼2016年、2017年徘徊在近6萬人次後的一大躍進；而總募資金額也從2017年的9億，2018年大幅成長至12億元。

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翻倍成長的台灣群眾募資

「嘖嘖2018年度的總募資金額約是5億，是2017年度2.6億的兩倍；而截至今年6月為止，我們已經有4億的表現」，嘖嘖創辦人徐震進一步分析，「事實上近幾年嘖嘖每年度的募資金額幾乎是翻倍成長，過往因為基數小，大家從數字上看來比較無感，但當基數變大，一翻倍就顯得比較引人注意。」

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從總募資金額來說，台灣目前群眾募資市場以嘖嘖、flyingV分別位居前兩大平台，幾乎主導台灣群眾募資市場發展。在2012年導入群眾募資概念初期，還得以傳統「標會」文化來跟大眾溝通，彼時兩大平台對內對外各有挑戰，「在上線初期，持續和民眾與政府溝通群眾募資的概念，是團隊很主要的工作」，flyingV產品經理紀旻伯（Jimmy）指出。而對嘖嘖來說，創立前兩年團隊仍處於「project base」的狀態，徐震坦言一開始是帶著為設計師朋友開拓市場平台的初心，「有點實驗性質，也一邊摸索著如何讓群眾募資在台灣找到能持續成長的商業模式。一直到2015年，我們開始更專注於將平台協助贊助者的服務朝『規模化』的目標邁進…(完整內容請見《 LaVie 》2019年7月號)

BIZ NUMBER

16件

全台共有16件募資金額破千萬的提案。

10萬

2018年度約10萬人次參與募資，突破前兩年平均的6萬人次。

12億元

2018年度總募資金額從2017年的9億，大幅成長至12億元。