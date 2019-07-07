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帶著裝備野玩夏天──來去山裡住一晚

2019-07-07 12:15LaVie

文字｜詹筱苹

攝影｜張藝霖

專業諮詢&協力｜黃延任

夏天除了高難度的刺激玩法外，也可以靠簡單裝備創造截然不同的新體驗，像是到山間海邊野營或露營、抑或安排幾天的台北壯遊，甚至前往日本和瑞典極圈避暑健行，享受另一種野的夏天。

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野營和露營並沒有明確劃分，也一直被交錯互用，但其實兩者間存有微妙差異，野營意指在沒有人工設施的地點紮營過夜，露營則恰好相反，僅僅是有沒有電力供應的差別，生活感便截然不同。也因為野營凡事靠自己，挑選營地，達到對自然環境零破壞的概念顯得更為重要，不需要受限營地時間規範，沒有嘈雜的鄰人妨礙，完全沉浸在自然之間是野營最迷人之處。雖然自由度和機動性高，如何挑選營地、判斷地形氣候、辨別有毒動植物，反而非常考驗戶外應變和求生能力。在城市待久了，回歸原始生活，說來輕鬆，做起來其實一點也不容易。

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水源最重要

野營的型態也有分目的和非目的性，以爬山、享受野溪溫泉、動植物採集為目標而需要過夜，或只想在山裡住一晚，無論哪一種方式，水源都是最重要的；其次評估是否需要生火，可取材溪谷常見的漂流木。即使原先預計紮營的地點不盡理想，還是能毫無受限地以備案和機動性應變，並沿著溪谷往上游探尋，就能找到適合過夜紮營的地點。

在溪谷邊紮營，一定要注意水況，以免半夜突然溪水暴漲；狹窄的溪谷也要注意周邊落石，由於路途上有很多不確定因素，比如遇到毒蛇、虎頭蜂、溪谷滑倒受傷、生火燙傷，建議野營新手不要挑選離車道太遠的地點，有任何狀況能直接上車送往醫院急救。

海邊也可以野營，但環境開闊暴露感重，不太可能有完全無人跡之處，選擇和自由度不如山裡高，最重要的是，水源取得也不容易，通常都要自己揹水徒增負重。

夏天就往高海拔去

台灣夏天過於炎熱，中低海拔野營即使在溪谷邊有樹蔭遮涼，還是會汗流浹背，推薦往高海拔的山裡走，大約1,000至2,500公尺的高山都很舒服，就算在太陽最毒辣的時段，曬起來只會覺得暖烘烘的，蚊蟲也會隨著海拔提高而減少。入夜後溫度較低，生火可以煮食還能順便取暖，這把火也會讓整個野營的感覺更強烈，但還是要提醒玩家，超過2,500公尺的高山，要特別注意高山症，如果有任何不適都要特別警覺。

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必遵守的山林規則

超硬派的玩法，更是連帳篷和睡袋等基本睡眠裝備都省去，晚上只靠著火堆取暖入眠，但如果裝備齊全，一定要把火徹底熄滅，以免火苗殃及整片山林。野營最大的樂趣，就是讓人回歸最原始的狀態，原本日常生活簡單的事，到了野外得花上一番功夫才能完成，從中得到常規生活以外的成就感。比如生火，即使帶著打火機，想要做出可以煮食取暖的熊熊火堆，可沒這麼容易，除了切記…(完整內容請見《LaVie》2019年7月號)

黃延任

大學便活躍於登山社，現任百岳經理十餘年，代理約20個歐美戶外裝備品牌，平常除了經營店家，教大家如何使用這些裝備也變成他的重要任務。

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LaVie

《La Vie》為台灣第一本設計理想生活的美學實踐誌，引介國際設計美學趨勢，內容涵蓋「Lifestyle生活風格、Aesthetics美學、Vision觀點、Industry產業、Entertainment娛樂」五個核心領域。 在過去帶領讀者實踐生活美學的10年裡，La Vie連年榮獲金鼎獎最佳時尚與生活雜誌等多樣獎項的殊榮肯定，未來La Vie也將持續帶領讀者用設計改變世界，THINK GLOBAL ･ DESIGN TOMORROW！
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