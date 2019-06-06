老饕進階班 圖解台灣牛料理

文 張芝維 攝影 張藝霖 餐具協力 Crate&Barrel

生在台灣是非常幸福的，不但能吃到來自國外的優質牛肉，從產地到餐桌即便南北往返，6小時內就能吃到最鮮美的台灣溫體牛。但溫體牛不只是一種食材、一道菜、更不是一項噱頭，背後其實還代表著一國飲食文化的種種，這次，讓我們在開動前，好好認識台灣牛。

許多人對於台灣牛的認識皆來自於當天現宰的溫體牛，隨口問起身旁曾品嚐過台南牛肉湯、熱愛溫體牛料理的友人們，台灣溫體牛的品種為何？「黃牛嗎？」這個知識題答對率太低，也讓人驚覺原來大家跟這個存在本土已久的牛朋友，是這般不熟。

什麼是台灣牛？

台灣溫體牛料理令人狂熱，好吃到有人願意凌晨五點就排隊喝一碗牛肉湯，而每個店家都標榜自己賣的是台灣牛，所謂「台灣牛」究竟定義為何？原生黃牛在歷史的演進下早已所剩不多，如今多為從國外引進配種的黃雜牛；日治時期因戰略需求，致力發展酪農業，引進荷蘭荷士登（Holstein）乳牛，到了國民政府時期，政府開始發展精緻農業，大型的乳品工廠成立，乳牛數量迅速增長，相較於黃牛的體型小、換肉率不佳，淘汰母乳牛與公乳牛因此成為本土牛肉大宗，演變至今，也就成為我們所食用的「台灣牛」。

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與美、澳、和牛的飼養方式相近，台灣牛同樣以圈養為主，由於氣候炎熱，牧場有時必須裝上水濂散熱，除了牧草與飼料，優質牧場也願意投入胡蘿蔔、番薯、酒糟、玉米等根莖穀類照料，如雲林芸彰牧場、嘉義鈜景牧場皆是目前可提出產銷履歷，擁有專業分切技術的B2B、B2C供應端。然而，市場供應量僅佔6%左右的台灣牛養殖成本高、產量低，去談市場競爭力實在吃力，是否吃得懂、吃得精才是這產業的意義所在。

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台灣牛的飲食文化

吃慣了美、澳牛肉，和牛也垂手可得，台灣牛肉有什麼必吃之處？「肉香就是特別突出。」食材研究者徐仲肯定地說，「台灣牛有三個不一樣，第一個是牛種不一樣，乳牛的背脊相對較高，所以肉的分布與畜肥程度自然與我們常見的安格斯牛不同；第二個是飼料不一樣，油花的味道來自於飼料，穀飼之外加入蔬果跟純穀飼吃起來就是不同；第三個是屠宰後的新鮮度不一樣，國外進口牛肉無論如何都要經過熟成，台灣牛肉可以吃到溫體狀態，決定點就不同。」相較歐洲地區喜歡肉的嚼感，台灣吃牛文化受到美、日影響甚鉅，講求油脂帶來的滑嫩感，但油脂吃多了總令人生膩，與美、日牛肉相比，台灣牛肉所帶有的甜味、香氣讓肉質更為耐吃。

然而，本土牛肉供應量極少，且尚未建立公正的評比制度，憑藉供應端照肉質分成上、中、炒（下）肉，

(完整內容請見《 LaVie 》2019年6月號)