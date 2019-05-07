藝術家李漢強逛松山慈祐宮──藝術家與虎爺的初相見

【文字／郭慧 攝影／林政億、婠玥】

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近年來，無論電影或漫畫都可以見到虎爺身影。既能虎虎生風又能暖心賣萌的虎爺，可說是最受歡迎的神祇之一。然而，你是否曾好奇，台灣並非老虎原生地，怎會產生虎爺信仰呢？研究發現，台灣虎爺信仰透過先民飄洋過海帶來台灣，隨著世代定居逐漸在台扎根，信眾多以生豬肉、豆干、雞蛋供奉，祈求虎爺彰顯神力，為宮廟、鄉里驅惡辟邪、守護孩童健康或保佑人民財源廣進。

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除了各種傳說之外，虎爺其實還可分為「地虎」和「天虎」兩大系統。地虎指供奉在地上的虎爺，多扮演神明坐騎或是發揮鎮廟辟邪功能，土地公廟中的地虎將軍、保生大帝神位下的黑虎將軍等多屬於此系統；天虎則是足以獨當一面，或是受到天神、帝王冊封的虎爺，置於桌上和主神同受祭祀，甚至擁有獨棟宮廟，地位比地虎體系者高出許多。有趣的是，隨著虎爺越來越受歡迎，原先以地虎為主的祭祀情況也逐漸改變，出現更多天虎，在神桌上繼續以爽颯神姿庇佑人世。

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從超級市場傳單系列、週刊雜誌系列到摩托車系列，旅日藝術家李漢強用飽和醒目的色彩，一筆筆勾勒出社會眾生的「文化似顏繪」，不僅曾獲得日本「1_WALL」平面藝術大獎肯定，也常與音樂、時尚領域攜手，過去為林宥嘉演唱會設計的周邊手繪DM話題十足，近期和時尚品牌DOUCHANGLEE的合作更是精彩又吸睛。趁著李漢強來台開展期間，我們邀請他一同走訪台北慈祐宮，並首度嘗試民俗信仰題材，以虎爺為主角創作！

事實上，民俗既是庶民生活一部份，也常是外國人接觸異文化的起點，可說是普遍又搶手的創作題材；意外的是，常以日常生活為繪畫主題的李漢強，卻從未嘗試民俗題材。「因為已經有許多人做過了，除非提出不同觀點，不然很容易變成在消費某種風情，我不想要這樣，所以始終沒有接觸民俗題材，直到這次，才想用不一樣的角度切入。」李漢強這麼說道，為此次以藝術創作表現民俗中隱藏的現代性和日常資訊下了註腳。

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巧合的是，這次不僅是李漢強首度以民俗為題，也是和虎爺初次相見。「雖然我每年都會跟家人去行天宮、龍山寺拜拜求平安，但是在此之前，我其實完全不認識虎爺。直到現在才知道有這號可愛角色。」而此次相遇中，最令他印象深刻的不是虎爺的衣著形貌，卻是神像旁邊寫明拜虎爺、求錢母方法的說明紙。

趁著李漢強來台開展期間，La Vie邀請他一同走訪台北慈祐宮，並首度嘗試民俗信仰題材，以虎爺為主角所創作的作品〈虎爺大會師〉 分享 facebook

「虎爺旁邊貼的那張紙，寫著拿錢母時水千萬不能甩掉，因為水就代表錢、遇水則發，求到的錢母可以貼在計算機上等，我覺得蠻有趣的。」李漢強解釋，「從這張說明紙的資訊，可以看到把錢母貼在計算機招財的方法，發現原來民俗也脫離不了現代社會。從這個角度來看，我覺得民俗不是停滯、復古的東西，就像我們越來越多線上拜拜、求籤的app一樣，民俗是不斷進化中的。」

(完整內容請見《 LaVie 》2019年5月號)